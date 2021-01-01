شاهد| لحظة هروب 20 مغربيا من طائرة داخل إسبانيا

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هروب 20 مغربيا من طائرة داخل إسبانيا

كشفت لحظة مذهلة يهرب فيها أكثر من عشرين راكبًا من طائرة راكضين عبر مطار مايوركا الاسباني يوم الجمعة بعد أن زعم ​​أن مسافرًا أصيب بغيبوبة سكري.



عرّض الرجال حياتهم وحياة الآخرين لخطر جسيم من خلال إجبارهم على الخروج من طائرة إيرباص A320 في حادث غير مسبوق تعتقد الشرطة أنه من المحتمل أن يكون انقلابًا مخططًا مسبقًا لدخول إسبانيا بشكل غير قانوني.



وأظهرت لقطات مأخوذة من الدراما ليلة الجمعة الركاب وهم يدفعون أمام العاملين في المجال الطبي وخطوط الطيران عند باب خروج الطائرة بعد صراع قصير قبل النزول على درجات سلم الطائرة والاختفاء في الظلام في مطار بالما المزدحم في مايوركا.

المصدر: elbalad

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