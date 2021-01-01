كشفت لحظة مذهلة يهرب فيها أكثر من عشرين راكبًا من طائرة راكضين عبر مطار مايوركا الاسباني يوم الجمعة بعد أن زعم أن مسافرًا أصيب بغيبوبة سكري.
عرّض الرجال حياتهم وحياة الآخرين لخطر جسيم من خلال إجبارهم على الخروج من طائرة إيرباص A320 في حادث غير مسبوق تعتقد الشرطة أنه من المحتمل أن يكون انقلابًا مخططًا مسبقًا لدخول إسبانيا بشكل غير قانوني.
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التعليقات على شاهد| لحظة هروب 20 مغربيا من طائرة داخل إسبانيا
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