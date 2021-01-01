"هيهي" خطر جديد على الإنسان.. متحور جديد من كورونا يظهر في الصين



متحور جديد من كورونا يظهر في الصين متحور جديد من كورونا يظهر في الصين

لا يزال فيروس كورونا «كوفيد - 19» يشكل تهديدا كبيرا على حياة سكان العالم، فبالرغم من وجود اللقاحات المضادة للفيروس وانتشارها في كل الدول العالم، إلا أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية مازالت قائمة بشأن الفيروس وسرعة انتشاره وشدة أعراضه.







وفي ظل الانتشار الواسع لكورونا ومتحور دلتا ظهر متحور جديد يدعي متحور هيهي الأمر الذي زاد من قلق وخوف المواطنين من ازدياد حدة الفيروس وتحوراته.

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متحور هيهيمن جانبه كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن متحور "هيهي" هو من ضمن المتحورات المعلنة لفيروس كورونا.وأشار تاج الدين إلى أنه حتى الآن، فإن كل المتحورات من فيروس كورونا التي يتم الإعلان عنها ليست الأخطر وفقا للدراسات ولكنها الأسرع في الانتشار، مؤكدا أن التحور سمة أساسية لكل الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط.مضادات كورونا فعالة ضدهوأوضح تاج الدين أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وفعالة حتى الآن لـ متحورات فيروس كورونا، وفي مصر متحور "دلتا بلس" و"دلتا" هما المنتشران، ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم واللقاحات فعالة ضدهما.وشدد مستشار الرئيس السيسي الصحي على ضرورة حجز لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.متحور من دلتاوفي هذا الصدد علق الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات في جامعة زويل، على الأنباء التي تم تداولها بشأن ظهور متحور جديد من متحورات فيروس كورونا المستجد، في الصين يدعى متحور "هيهي".وقال الشبيني خلال تصريحات إعلامية، إن متحور "هيهي" هو أحد متحورات دلتا، حيث تحور دلتا إلى أكثر من نسخة، مشيرًا إلى أن متحورات دلتا لم تدخل في حيز الخطر بشكل كبير.تحورات عديدة من دلتا بلا خطورةوأضاف أن المعلومات عن متحور "هيهي" ما زالت غير مكتملة، ولكن دائمًا ما يتم التحور من خلال عدد من الجينات تختلف عن الشفرة الجينية الناتجة عن السلالة الأصلية مما يسبب تغيرات بشكل كبير جدًا، مضيفًا أنه لرصد مدى خطورة متحور "هيهي" لا بد من رصد معدل انتشاره ومدى مقاومته لجهاز المناعة.وتابع: "المتحور الجديد لم ينتشر بشكل كبير مثل متحور دلتا حيث إنه منحصر في المكان الذي تم اكتشافه به في الصين، وذلك على غرار متحور دلتا في بدايته"، لافتًا إلى أن الدول تبدأ في دراسة التحور الجيني ومدى تأثيره بشكل معين في فترات زمنية على حسب عدد الحالات التي يتم رصدها.لا داعي للقلقواختتم: "متحور هيهي هو واحد من متحورات كثيرة تم رصدها، ولا يمثل خطورة بشكل كبير مثل دلتا حتى الآن، ولكنه قد يتفشى على غرار تجارب أخرى مشابهة"، موضحًا أنه ليس من الضروري أن نقلق بشأنه حتى هذه اللحظة.