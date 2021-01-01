سعر ومواصفات هاتف Poco الأنيق بوكو x3 برو

يتصدر هاتف بوكو x3 برو مؤشرات البحث على جوجل، حيث يبحث الكثيرين عن سعر ومواصفات هاتف بوكو x3 برو، وهو أحدث هواتف سلسلة بوكو الشهيرة، والذي ينافس الهاتف العديد من الهواتف الجديدة ضمن الفئة المتوسطة والتي تم إصدارها من قبل الشركات المنافسة في سوق الهواتف الذكية.
هاتف بوكو x3 برو
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف بوكو x3 برو بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.64 بوصة، بدقة FHD +، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وتدعم تقنية HDR10، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 6.
سعر بوكو X3 برو في مصر
يتوفر هاتف بوكو X3 برو في مصر، مقابل سعر يعادل 4400 جنيه مصري، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، بينما يتوفر إصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت مقابل سعر يعادل 4700 جنيه مصري.
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