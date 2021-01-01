

لقطات سينمائية مثل أفلام هوليوود..آبل تروج لقدرات كاميرا هاتف آيفون 13 برو|فيديو لقطات سينمائية مثل أفلام هوليوود..آبل تروج لقدرات كاميرا هاتف آيفون 13 برو|فيديو

مازالت شركة آبل Apple، تروج لقدرات الكاميرا الخاصة بهاتف آيفون 13 برو، من خلال إظهار كيف يمكن لبعض المستخدمين التوسع إلى أقصى حدود هذه الكاميرات وإنشاء لقطات سينمائية جميلة مثل أفلام هوليوود.



وللمرة الثانية، قامت آبل بإنشاء مقطع فيديو توضيحي، يظهر كيف يمكن للمستخدمين تصوير تأثيرات خاصة عملية تشبه الأفلام تماما من خلال مقطع فيديو شاركته الشركة الأمريكية على قناتها الرسمية على يوتيوب تحت اسم "Hollywood at Home".



وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو الذي شاركته آبل تم تصويره بواسطة محترفين، إلا أنه يسلط الضوء على كيف يمكن للمستخدمين إنشاء تأثيرات جميلة باستخدام كاميرات iPhone 13 Pro مع الوضع السينمائي الجديد، والعدسة ذات الزاوية فائقة الاتساع التي تم تجديدها.

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سعر ومواصفات هاتف آيفون 13 بروكانت آبل قد أعلنت عن سلسلة iPhone 13، في شهر سبتمبر الماضي، ويأتي هاتف آيفون 13 برو، بشاشة بقياس 6.1 بوصة، من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، تدعم معدل تحديث بسرعة 12 هرتزا في الثانية، ويدعم الهاتف مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء والأتربة.ويعمل هاتف آيفون 13 برو، بمعالج سداسى النواة من نوع A15 Bionic من انتاج شركة آبل، وهو يوفر أداء أسرع بنسبة 50% من المعالج السابق A13 Bionic، ويأتي iPhone 13 Pro بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 128أو و256 أو 512 جيجابايت، بالإضافة إلى خيار خاص بسعة 1 تيرابايت.ويقدم هاتف آيفون 13 برو، 3 كاميرات خلفية محسنة تأتي بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات، كل الكاميرات تدعم الوضع الليلي Night Mode.وهاتف آيفون 13 برو، مزود ببطارية تبلغ سعتها 3095 مللي أمبير، ويدعم الشحن اللاسلكى MagSafe بقدرة 15 وات، ويعمل iPhone 13 Pro بنظام تشغيل ios 15، ويدعم خاصية البلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل الإلكتروني apple pencil.ويتوفر هاتف آيفون 13 برو، في 4 ألوان هي: الأسود، السيلفر، الأزرق الفاتح، والذهبي، بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي (أى ما يعادل 15 ألف و700 جنيه مصرى) لنسخة 128 جيجابايت.