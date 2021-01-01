

تويتر يطرح ميزة جديدة تسهل العثور على التغريدات القديمة تويتر يطرح ميزة جديدة تسهل العثور على التغريدات القديمة

أضافت شركة تويتر Twitter، زر بحث جديد على صفحات الملف الشخصي يسهل البحث في التغريدات القديمة من مستخدم معين.



وحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أشار مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، إلى أن الزر بدأ في التوافر لعدد صغير من المستخدمين الشهر الماضي.



ويقول مطورو XDA أن الميزة الجديدة تم طرحها على نطاق واسع في تطبيق iOS الخاص بالخدمة على هواتف آيفون.

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تويتر يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفونومن المقرر أن تعمل تويتر على توسعة زر البحث الجديد وطرحه لمنصات أخرى قريبا، وتمنح الميزة مستخدمي هواتف آيفون القدرة على البحث في تغريدات حساب معين، والتي توفرها الشركة بالمنصة، ويمكن لكل مستخدم البحث في أي تغريدات خاصة بمعامل عن طريق كتابة مصطلح البحث في شريط بحث تويتر.ويجعل الزر الجديد استخدام تويتر بشكل أسهل، على سبيل المثال، العثور على مقال تتذكره بشكل مبهم عندما قام شخص ما بالتغريد قبل أشهر ولكن لا يمكنك تذكر تفاصيله.الجدير بالذكر أن تويتر أطلقت ميزة جديدة هذا الأسبوع تسمح لأي شخص بالاستماع إلى صوت Super Follow Twitter دون الحاجة إلى تسجيل الدخول للحساب أو إنشاء واحد.وتتيح ميزة تويتر للمضيفين والمستمعين إرسال رابط مباشر الى الدردشات الصوتية Spaces، حيث يمكن لأولئك الذين ليس لديهم حساب على تويتر الاستماع الغرف المباشرة عبر الويب دون تسجيل الدخول.وتستهدف الوظيفة الجديدة مستخدمي Spaces الذين لديهم أصدقاء ليسوا مشاركين بـ تويتر، ولكن ما زالوا يرغبون في الاستماع إلى غرف Space.