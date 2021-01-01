

مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto E30 مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto E30

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة موتورولا عن هاتف جديد من سلسلة Moto E Series بسعر منخفض التكلفة تحت مسمى Motorola Moto E30 مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة حيث سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف موتورولا موتو اي 30.



مواصفات هاتف Motorola Moto E30

تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة بشكل الثقب في المنتصف من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها تضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Motorola Moto E30 يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، كما أن هذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



معالج الهاتف Motorola Moto E30 ثماني النواة ويأتي من فئة Unisoc Tiger T700 ومعال الرسوميات يأتي من فئة Mali G52 بجانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 2 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 Go Edition مع أحدث واجهة مستخدم من موتورولا.

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وعلاوة على ذلك فإن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستتضمن شاحنا عاديا بقوة 10 واط وبالرغم من ذلك يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، مع العلم بأن هذا الهاتف يتميز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD (يمكن تركيب شريحتي اتصال 4G بجانب بطاقة تخزين خارجية في نفس الوقت) ويتميز كذلك بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت.سعر الهاتف Motorola Moto E30سعر الهاتف Motorola Moto E30 يبلغ حوالي 115 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام.