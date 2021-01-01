أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن العالم سيشهد أطول خسوف جزئي للقمر في القرن الحادي والعشرين في الـ19 من نوفمبر الجاري، مع رؤية واضحة في أمريكا الشمالية للخسوف.
وكشفت "ناسا" أن الخسوف يمكن أن يستمر 3 ساعات و28 دقيقة، حيث سيظهر خلالها 97% من القمر باللون الأحمر، مضيفة أنه "من المحتمل أن يكون الخسوف أطول خسوف بين عامي 2001 و2100".
وحسب "ناسا"، ستمر الأرض بين الشمس والقمر في الساعات الأولى من 19 نوفمبر، لتلقي بظلالها على القمر الأخير.
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التعليقات على الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر في القرن الحادي والعشرين
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