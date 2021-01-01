ظهر اليوم تسريب جديد يستعرض لنا الصور الحية للهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra الذي نتوقع أن يتم الإعلان عنه في أواخر يناير أو أوائل فبراير كما تعودنا في السابق، وهذا التسريب الجديد يعرض التصميم الأمامي والخلفي لهذا الهاتف الرائد حيث سيتميز بشاشة منحنية في المقدمة مع زوايا منحنية وثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية.
وعلاوة على ذلك فإن الصور المسربة تؤكد أن الهاتف Galaxy S22 Ultra سيتضمن قلم S Pen مما يجعل S22 Ultra خلفا حقيقيا لهواتف Galaxy Note، وتؤكد أيضا أن تصميم الكاميرات الخلفية سيكون على شكل قطرات ماء كما لو كانت قد سقطت على سطح الجهاز بالإضافة إلى أن الواجهة الخلفية ستتميز بطلاء غير لامع ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الحال مع وحدات البيع بالتجزئة. والصور التالية توضح ذلك.
ووفقا لبعض التسريبات السابقة فإن الكاميرات الخلفية لن هذا الهاتف القادم من سامسونج ستكون هي نفسها الموجودة في هاتف Galaxy S21 Ultra الذي تم إطلاقه في بداية العام الجاري لذا فإن التطورات في التصوير الفوتوغرافي ستكون مماثلة لما نشهده كل عام في هواتف Google Pixel الجديدة.
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التعليقات على تسريب صور حية للهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra
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