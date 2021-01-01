المربع نت – كشفت فورد عن سيارة موستنج 1969 رائعة قامت بتجديدها بالكامل خلال الأشهر الماضية وتوفير مزايا وتقنيات جديدة فيها ولكن بدون التأثير على الروح الكلاسيكية للسيارة العضلية.
ونشير إلى أن السيارة مملوكة بالأساس للموسيقار الأمريكي كيث أوربان، وقد أهدتها زوجته له في 2008 للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لزواجهما، وبينما حصلت السيارة مسبقاً على تعديلات خفيفة، قرر أوربان التعاون مع فورد لإجراء عملية تجديد وتحديث أعمق للسيارة البديعة.
أولاً حصلت السيارة على طلاء أرزق داكن جديد بطبقات لونية تتغير حسب الإضاءة، مع جنوط جديدة مستوحاة بشكل مباشر من موستنج ماخ 1 الجديدة، وإطارات ميشيلين عالية الأداء ومكابح جديدة.
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التعليقات على فورد تكشف عن سيارة موستنج 1969 بتحديثات عصرية شاملة
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