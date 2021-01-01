

الكشف عن تويوتا Aygo X الإنتاجية الكشف عن تويوتا Aygo X الإنتاجية

كشفت تويوتا عن سيارتها الأحدث Aygo X كسيارة كروس أوفر حضرية صغيرة.



قام مصممو تويوتا بتحويل تصميم السيارة الاختبارية إلى تصميم واقعي عصري، وتحمل السيارة تصميم رياضي خفيف وواجهة عصرية مع مصابيح LED، وستتوفر فئة ذات سقف قماشي مكشوف. وفي الداخل تأتي السيارة بتصميم بسيط وكونسول وسطي عصري مع شاشة 9 إنش بنظام تويوتا الترفيهي Smart Connect مع دعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.



تحمل السيارة محرك 3 سلندر سعة 1 لتر ينتج 71 حصان وعزم 93 نيوتن-متر. ويتوفر ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 5 سرعات، وتعمل السيارة بالدفع الأمامي مع تسارع 0-100 كم/س خلال 15.6 ثانية. وتوفر معدل استهلاك وقود 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر.



