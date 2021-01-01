

أرخص سيارة SUV في مصر موديل 2021 | صور أرخص سيارة SUV في مصر موديل 2021 | صور

تعد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV واحدة من أثر السيارات طلباً عالمياً، و فى وفى السوق المصرى على المستوى المحلى، والتى حازت على إعجاب شرائح عمرية مختلفة لما توفره من تجهيزات، و يمكنك الحصول على أرخص سيارة SUV وهى ام جي ZS موديل 2021.



ينتمى طراز ام جي ZS موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيكي الأداء، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.



دعمت سيارة ام جي ZS موديل 2021 بمجموعة من التجهيزات، وهي جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيا، ومكيف هواء ، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 سماعات، وبلوتوث.

زودت سيارات ZS بمصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما دعمت بعدد 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة.تحتوى طرازات إم جي ZS موديل 2021 على المواصفات ووسائل الأمن والسلامة الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.أسعار ام جي ZS موديل 2021 مصر :أوتوماتيك STANDARD بسعر293 ألف جنيه.أوتوماتيك COMFORT بسعر308 آلاف جنيه.أوتوماتيك BLACK INTERIOR بسعر323 ألف جنيه.أوتوماتيك RED INTERIOR بسعر 328 ألف جنيه.



