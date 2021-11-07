

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأحد 7-11-2021 أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأحد 7-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الريال السعودي خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.



وسجل أعلى سعر للشراء 4.18 جنيه في بنوك (بنك مصر – البنك الأهلي المصري) .



البنك المركزي المصري

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4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.21 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي4.15 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي4.13 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.البنك المصري لتنمية الصادرات4.15 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.بنك الإمارات دبي الوطني4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.بنك كريدي اجريكول4.14 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.البنك العربي الإفريقي الدولي4.7 جنيه للشراء، مقابل 4.21 جنيه للبيع.سعر اليوروأما أسعار صرف اليورو في التعاملات اليوم وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، فقد جاءت كالتالي:البنك المركزي المصري18.7 جنيه للشراء، مقابل 18.22 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي18.12 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي18.18 جنيه للشراء، مقابل 18.29 جنيه للبيع.البنك المصري لتنمية الصادرات18.9 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.بنك الإمارات دبي الوطني18.9 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.بنك كريدي اجريكول18.14 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.