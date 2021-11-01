سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

صورة الخبر: سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات الأحد الموافق 7-11-2021، دون أي تغيير منذ الـ3 أسابيع الماضية على مستوى البنوك العاملة بمصر.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار امام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.

وبلغ أدني سعر لـى نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الاسكندرية".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، والأهلي المتحد، و HSBC، أبوظبي الأول،أبوظبي التجاري،المشرق، الكويت الوطنيNBK،مصر إيران، قناة السويس، عودة، التنمية الصناعية، بلوم، البركة، العربي الافريقي الدولي".

أعلي سعر لـ الدولار

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و المصري لتنمية الصادرات.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.68 جنيها للشراء و 15.76 جنيها لبيع في بنكي الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الاسلامي.


المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90897

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager