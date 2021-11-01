

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021 سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات الأحد الموافق 7-11-2021، دون أي تغيير منذ الـ3 أسابيع الماضية على مستوى البنوك العاملة بمصر.



وسجل متوسط سعر صرف الدولار امام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.



وبلغ أدني سعر لـى نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر".

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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الاسكندرية".ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، والأهلي المتحد، و HSBC، أبوظبي الأول،أبوظبي التجاري،المشرق، الكويت الوطنيNBK،مصر إيران، قناة السويس، عودة، التنمية الصناعية، بلوم، البركة، العربي الافريقي الدولي".أعلي سعر لـ الدولاروسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و المصري لتنمية الصادرات.ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.68 جنيها للشراء و 15.76 جنيها لبيع في بنكي الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الاسلامي.