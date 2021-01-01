

التدخين المبكر.. طبيب يكشف عواقب سلبية على الجسم لا رجعة فيها التدخين المبكر.. طبيب يكشف عواقب سلبية على الجسم لا رجعة فيها

يمكن أن يتسبب التدخين في سن مبكرة في عواقب سلبية لا رجعة فيها على تكوين الجسم وتطوره. هذا ما كشفه رئيس مركز الوقاية من استهلاك التبغ ومكافحته في المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة في الاتحاد الروسي، يدعى ماريني جمباريان.



يقول «جمباريان» في تصريحات لموقع URA.RU: «تنمو الرئتان وظيفيًا وتشريحًا حتى سن 21 عامًا، ويتم إنشاء وظائف الجهاز التنفسي. لذلك، كلما بدأ المراهق بالتدخين مبكرًا، زاد الضرر الذي يسببه للأعضاء وتكوينها».



وحذر الخبير من أن التدخين في سن مبكرة يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات في مجال فاعلية الرئتين، وتغييرات أخرى لا رجعة فيها، بالإضافة إلى تأثيرات نفسية أهمها الشعور المستمر بالقلق، والإعاقات المعرفية.

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بالإضافة إلى ذلك، بسبب التدخين، يتم تزويد جسم الإنسان بأكسجين غير كافٍ، مما يؤدي إلى إبطاء عمليات النمو، بحسب ما أكدت جالينا ماركوفا، طبيبة الأطفال، المتخصصة في التحصين بوزارة الصحة في منطقة كيروف.وتضيف: «عند التدخين، يتم استنشاق أول أكسيد الكربون ويتكون الميثيموجلوبين الذي لا يستطيع حمل الأكسجين على نفسه، خاصة إذا تجاوزت نسبته 15 ٪، وذلك ما يحدث عند المدخنين».وتتابع: «الأنسجة تزود بالأكسجين بدرجة أقل، وتتباطأ عمليات التمثيل الغذائي والنمو، وهناك خطر الإصابة بأمراض حادة، وتفاقم الأمراض المزمنة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تباطؤ في التطور الجنسي وما إلى ذلك».في وقت سابق، أعطت نائبة رئيس وزراء روسيا تاتيانا جوليكوفا، تعليمات للعمل على توسيع سلطات المؤسسات التعليمية في حالة اكتشاف تدخين قاصرين داخل المدارس.أضرار التدخين داخل الفميذكر أن في وقت سابق، كشفت طبيبة تدعى مريم هاديان، في عيادة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، من خلال مقطع فيديو توضيحي، نشرته عبر تطبيق «تيك توك»، داخل فم مريض، مدى الضرر الذي تسببه هذه العادة السيئة على الأسنان. ليس فقط فيما يتعلق باصفرار الأسنان، بل بتدمير جودة الأسنان. قائلة: «هذا ما تبدو عليه أسنان المدخن».ويُظهر مقطع الفيديو، الذي حصد نصف مليون إعجاب، تصبغا بنيا داكنا في كل سن، مع تغطية الجزء الخلفي من الجزء السفلي الأمامي للسنّين الأماميتين بالكامل تقريبا، فيما تظهر العديد من الأسنان سوداء، بسبب التسوس.وعملت الطبيبة في مقطع الفيديو، على تنظيف الأسنان، مع إظهار الشكل النهائي، وكيف تبدو أنظف، ولكن ليس أكثر بياضا. وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.