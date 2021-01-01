

بتعديل جينات «فرس النهر».. علماء يكتشفون حلًا جديدًا لـ علاج السمنة بتعديل جينات «فرس النهر».. علماء يكتشفون حلًا جديدًا لـ علاج السمنة

زعم خبراء، خلال دراسة حديثة، أنهم توصلوا إلى طريقة لعلاج السمنة، عن طريق تعديل سلسلة من الجينات المعروفة باسم مسار «فرس النهر».



وحسب ما نقلته «ديلي ميل»، لدى البشر 4 جينات في الدماغ، توجد جميعها في مسار سُميت بـ «فرس النهر»، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.



وأجرى باحثو جامعة كامبريدج دراسة على ذباب الفاكهة، ووجدوا أنها إذا تم تطويع جيناتها بشكل معين، يمكن أن تجعل الحشرات تكتسب وزنًا أقل.

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هذا، ولدى ذباب الفاكهة والبشر نفس مسار فرس النهر، ويشتركون بنسبة 75% من تركيبتهم الجينية.وأشارت الإحصائيات، خلال الدراسة المنشور في مجلة «PLoS Biology»، إلى أن حوالي 35 مليون بالغ في المملكة المتحدة يعانون من زيادة الوزن. فيما يبغ عدد المصابون بالسمنة في الولايات المتحدة 70 مليون شخص.من جهتها، قالت عالمة الأعصاب من جامعة كامبريدج والمشاركة في الدراسة، الدكتورة أندريا براند: «عندما تطرح إشارة فرس النهر في الدماغ، فإن الحيوانات تصبح سمينة، مما يمنحنا الأمل في علاجات مستقبلية».وأضافت: «قد تكون هناك بالفعل أدوية يكون لها آثار جانبية لتعزيز هذه الجينات وتقليل الدهون».وخلال الدراسة، فحص العلماء مجموعة بيانات من جينات الأشخاص البدينين، لمعرفة مكان مشاركة أي منهم في هذه العملية.ووجدوا أن الجينات الموجودة في مسار «فرس النهر»، كانت أكثر عرضة للتعطيل لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مقارنة بعامة السكان.ولاختبار ما إذا كانت هذه الجينات متورطة في زيادة الوزن، قاموا بتشغيلها في ذباب الفاكهة، حتى أظهرت النتائج أن الحشرات تكتسب وزنًا أقل بعد ذلك.وعليه، صرح العلماء أن هذا الأمر يمكن أن يساعد في تطوير علاجات جديدة لعلاج السمنة.ومن المعروف أن مسار «فرس النهر» يشارك في تنظيم حجم الأعضاء. فيما يُقدم للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في المملكة المتحدة حاليًا أنظمة غذائية متخصصة وخطط تمارين لمساعدتهم على إنقاص الوزن.في بعض الحالات، يمكن أيضًا إرسالهم لإجراء الجراحة.فيما نوهت دراسات سابقة، إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم استعداد وراثي لامتلاك المزيد من مخازن الدهون.لذلك عرف العلماء دائمًا أن الجينات تلعب دورًا رئيسيًا في ما إذا كان الشخص سيصاب بـ السمنة، على الرغم من أن استهلاك السعرات الحرارية لا يزال عاملًا كبيرًا حسب المنشور.