

يصيب النساء أكثر من الرجال.. 5 عادات تقي من مرض الكبد الدهني يصيب النساء أكثر من الرجال.. 5 عادات تقي من مرض الكبد الدهني





حسب الإحصائيات، فإن 80 في المائة من النساء فوق سن 45 يصبن بمرض الكبد الدهني، وضمن أعراضه التعب وآلام الجسم والدوار.



يحدث في الغالب للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم نسبة عالية من الكوليسترول، ومن يتناولون أكلات تحتوي على نسب دهون مُرتفعة. وفقًا لموقع firstforwomen.

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فقدان الوزن، النظام الغذائي وممارسة الرياضة أساسيات علاج الكبد الدهني، ولكن توجد أيضًا بعض العادات التي تُساعد في تنظيم نسبة الدهون من الكبد، تعرف عليها:أفوكادو:الأفوكادو له عدة فوائد، على رأسها أنه يحتوي على دهون غير مشبعة. وحسب بحثه لخبراء إيطاليون ثبت أن تناول حبتين من الأفوكادو أسبوعيًا يمكن أن يساعد الكبد على حرق الدهون المخزنة بشكل أسرع بنسبة 33 في المائة، بالإضافة إلى أنه يحمي العضو لتقليل خطر تراكم الدهون في الكبد في المستقبل بنسبة 55 في المائة.الرقص:30 دقيقة رقص، قادرين على حماية الشخص من خطر تراكم الدهون، وتساعد الكبد على حرق 39٪ من الدهون المخزنة فيه.فيتامين د:أكد باحثون بريطانيون في التخلص من دهون الكبد. وقرص واحد فقط من المكما الغذائي يُمكنه تقليل مخزون الدهون في الكبد بنسبة 50 في المائة. وذلك بسبب تحويل فيتامين سي، الفيتامينات إلى إنزيمات الكبد التي تساعدك على حرق الدهون الثقيلة.شاي أخضر:ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا تُقلل من مخزون الدهون في الكبد بنسبة 30 في المائة، وذلك بسبب الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر الذي ينشط محركات الطاقة افي الكبد.وأشارت دراسة صينية حديثة إلى أن نفس الجرعة اليومية يمكن أن تمنع تكوين الدهون، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الكبد في المستقبل بنسبة 56٪.الكمون:الكمون أيضًأ يمكن أن تساعد في تخفيف مرض الكبد الدهني، بنسبة 64 في المائة، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة، والتي تمنع تخزين الدهون في الكبد، كما يساعد في إنقاص الوزن.