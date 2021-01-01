

ولادة طفل بذيل طوله 12 سم بالبرازيل فى حالة طبية نادرة للغاية.. صور ولادة طفل بذيل طوله 12 سم بالبرازيل فى حالة طبية نادرة للغاية.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الجمعة صور طفل برازيلي ولد بذيل طوله 12 سم وكرة في نهايته، وقالت الصحيفة: "كشف الأطباء أن الطفل هو واحد من الأطفال القلائل الذين ولدوا بذيل بشري حقيقى".



وأشارت إلى أن الأطباء قاموا بإزالة "الذيل والكرة" جراحيا، والتى لم يتم رصدها إلا بعد ولادته.



ونقلت الصحيفة عن مجلة Journal of Pediatric Surgery Case" Reports" الطبية التى نشرت تفاصيل الحالة النادرة قولها: "يتطور لدى جميع الأطفال ذيل جنينى فى الرحم ما بين أربعة إلى ثمانية أسابيع بعد الحمل، ولكن هذا عادة ما يتم امتصاصه مرة أخرى فى الجسم".



وأوضحت أنه فى حالات نادرة للغاية يمكن أن يستمر الذيل فى النمو، وأوضحت الصحيفة أن الأطباء الذين فحصوا الطفل لاحظوا أن الذيل لا يحتوى على الغضاريف والعظام، مما يعنى أنه كان مثالا نادرا للذيل البشرى الحقيقى.

وأشارت إلى أنه لم تسجل سوى حوالى 40 حالة موثقة لأطفال يولدون بذيول فى التاريخ، ولفتت المجلة إلى أن الطفل ولد قبل الأوان فى الأسبوع الـ35 من حمله دون أى مضاعفات.



