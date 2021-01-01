انتشل مسؤولو مصايد الأسماك قبالة سواحل تايوان مجموعة مخلوقات غريبة تسمى «قرش الأفعى»، وهو مخلوق نادر يشتهر بأن له فكين قابلين للتمدد، ومبطنين بأسنان ملتوية تشبه الأظافر، والسجلات التاريخية المتناثرة حول هذا المخلوق تجعل هذا الاكتشاف الأخير أداة جذب حقيقية.
لا تزال التفاصيل حول الرؤية غير واضحة، ولكن وفقًا للتقارير المحلية، عُثر على 5 عينات خلال عملية صيد بالقرب من بلدة «دونجي» على الساحل الشرقي للبلاد المطل على المحيط الهادي، ومن المحتمل أن يكون معظمهم، إن لم يكن جميعهم، ماتوا وقت العثور عليهم، ولكن في كل الأحوال سيتم الاحتفاظ بهم للدراسة العلمية، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
مواصفات وشكل قرش الأفعى الغامض
«قرش الأفعى» نوع نادر وغامض من قرش كلب البحر، يسكن أعماق البحار، ويعيش عادة في عمق 360 مترًا تحت السطح، ومن المحتمل أن يصلوا إلى عمق أكبر، وحدثت معظم عمليات الصيد السابقة لهذا الكائن في الليل، مما يشير على الأرجح إلى أنها كانت في هجرة رأسية، تصعد لتتغذى عندما تغيب الشمس.، وفقًا لموقع «nationalgeographic» العالمي.
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التعليقات على ظهور «قرش الأفعى» الغامض.. يعيش في المحيط الهادي منذ ملايين السنين
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