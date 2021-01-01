

ظهور «قرش الأفعى» الغامض.. يعيش في المحيط الهادي منذ ملايين السنين ظهور «قرش الأفعى» الغامض.. يعيش في المحيط الهادي منذ ملايين السنين

انتشل مسؤولو مصايد الأسماك قبالة سواحل تايوان مجموعة مخلوقات غريبة تسمى «قرش الأفعى»، وهو مخلوق نادر يشتهر بأن له فكين قابلين للتمدد، ومبطنين بأسنان ملتوية تشبه الأظافر، والسجلات التاريخية المتناثرة حول هذا المخلوق تجعل هذا الاكتشاف الأخير أداة جذب حقيقية.



لا تزال التفاصيل حول الرؤية غير واضحة، ولكن وفقًا للتقارير المحلية، عُثر على 5 عينات خلال عملية صيد بالقرب من بلدة «دونجي» على الساحل الشرقي للبلاد المطل على المحيط الهادي، ومن المحتمل أن يكون معظمهم، إن لم يكن جميعهم، ماتوا وقت العثور عليهم، ولكن في كل الأحوال سيتم الاحتفاظ بهم للدراسة العلمية، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



مواصفات وشكل قرش الأفعى الغامض

«قرش الأفعى» نوع نادر وغامض من قرش كلب البحر، يسكن أعماق البحار، ويعيش عادة في عمق 360 مترًا تحت السطح، ومن المحتمل أن يصلوا إلى عمق أكبر، وحدثت معظم عمليات الصيد السابقة لهذا الكائن في الليل، مما يشير على الأرجح إلى أنها كانت في هجرة رأسية، تصعد لتتغذى عندما تغيب الشمس.، وفقًا لموقع «nationalgeographic» العالمي.

وعلى عكس بعض التقارير، ليست هذه المرة الأولى التي يُعثر فيها على أحد أسماك قرش الأفعى، التي لم تتم دراستها جيدًا في تايوان، إذ أظهر مسح للتنوع البيولوجي في عام 2012 بقيادة مدير برنامج مركز أبحاث أسماك القرش في المحيط الهادئ، الدكتور ديف إيبرت، 6 عينات من محيطات المنطقة وأسواق الأسماك.قرش الأفعى لا ترى بشكل شائعومع ذلك، يشير «إيبرت» إلى أن أسماك قرش الأفعى لا تُرى بشكل شائع، وأن العديد من جوانب حياتها لم يتم إلقاء الضوء عليها بعد ولا تزال غامضة، ويقول: «معروف من قرش الأفعى عينات قليلة من اليابان وتايوان وواحدة من هاواي، وأظن أنه قد يكون معدل صيدها أكثر من ذلك بقليل، لكن ما لم يعرف صائدها ما هي أو كان مهتمًا بشدة بأسماك القرش المفقودة، فعادة لا يتم الإبلاغ عنها».اكتشف العلماء هذه المخلوقات المراوغة لأول مرة فقط في عام 1986، وجاء وصفها الرسمي بعد أربع سنوات، وذلك رغم أنها موجودة في المياه منذ ملايين السنين، وتحديدا منذ أواخر العصر الميوسيني والبلوسيني المبكر.



