

لمستخدمي أيفون.. علامة تحذيرية تدل على أن كاميرا هاتفك تتجسس عليك لمستخدمي أيفون.. علامة تحذيرية تدل على أن كاميرا هاتفك تتجسس عليك

أضافت أبل هذه الميزة إلى أيفون في تحديث «iOS 14» الذي صدر العام الماضي، ولكن ربما لم يلاحظه الكثير من المستخدمين، أو لاحظوه دون أن يعرفوا فائدة هذه النقاط.



تظهر نقطة خضراء صغيرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرا، لذا إذا وجدها المستخدم دون أن يكون تطبيق الكاميرا مفتوحا، أو أي تطبيق آخر فتحه هو بنفسه ويعلم بأنه فعال، فإن هذه إشارة إلى أن تطبيقا آخر يستخدمها ليتجسس عليه، وبالمثل، تظهر نقطة باللون البرتقالي إذا تم تنشيط الميكروفون.



من خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بالمستخدم، الذي ينبثق بسحبة من أسفل الشاشة، يمكن رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون أو الكاميرا عند ظهور هذه النقاط، وعند الشك في حدوث شئ ما، يجب التحقق من أذونات التطبيق الذي تجده فعالا في الإعدادات.

يمكن مثلا رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا، وإذا ازداد القلق يمكن حذف هذا التطبيق تمامًا.



