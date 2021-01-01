

كيف أربي طفلا إيجابيا.. الحل في 3 خطوات كيف أربي طفلا إيجابيا.. الحل في 3 خطوات



تربية طفل ايجابي مهذب ومتفوق وفاعلا في المجتمع من الأمور التي يتمناها كل أب وأم، ويحاولون بذل أقصى جهدهم في التربية، لتنشئة طفل ايجابي، ولكن أحيانا يتعثرون، أو يخطئون في الطرق التي يتعاملون بها مع أطفالهم، مما يؤثر بالسلب عليهم، دون قصد من الوالدين.



3 طرق لتربية طفل إيجابي



وتؤكد الخبيرة التربوية أمنية أحمد ماهر، أن أفضل السبل لتنئشة طفل إيجابي ومتزن، وسلوكياته كلها صحيحة، هو رد الفعل تجاه سلوكياته، سواء الإيجابية أو السلبية، فهذا من شأنه أن يعزز لديهم إما السلوك الخاطئ، أو السلوك الصحيح.

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وهناك طريقتان لاستخدام التعليق الإيجابي وهما:التركيز على السلوكيات والمواقف الإيجابيةالعمل على محو أو إضعاف السلوكيات السيئةوتشير امنية أن هناك ثلاث طرق لتحقيق هذا الهدف، والتي توضحهم في السطور التالية.التعليق الإيجابيمن أفضل الطرق التي تعزز السلوكيات الإيجابية عند الطفل، أن نعلق له بكلمات إيجابية عندما يسلك سلوكا حسنا.فكل ما عليك فعله هو البحث عن السلوك الطيب، وعندما تجده اعمل على تقويته عن طريق كلمات التشجيع أو العناق.وهذه الطريقة بسيطة في استخدامها، ويعتبر الجزء الصعب فيها هو تذكر البحث عن السلوك الطيب، فغالبا ما نرى سوء السلوك في أطفالنا، ونغفل عن السلوكيات الحسنة التي ينتهجوها.حاول أن تتفاعل معهم ومن هذا السلوك بإخبارهم بأنك فخور بهم، ركز على الجوانب الإيجابية في سلوك أطفالك.إن أقوى أشكال التعليقات الإيجابية هو التشجيع الشفهي، أي استخدام الكلمات التي تقدِّر لطفلك انتهاجه السلوك الحسن.إنها طريقة تحتاج إلى فقط الممارسة، حتى لو كان التغير الوحيد هو إكثارك من استخدام التعليقات الإيجابية، فسوف يأخذون في تحسين سلوكهم.علِّمه السلوكيات الايجابيهعن طريق أن نحدد نمط السلوك التي نريد مواجهته، فمن أنماط السلوك الشائعة بين الأطفال في السن المبكرة عدم الإصغاء والتشاجر وعدم المشاركة والصراخ ونوبات الغضب.حدد السلوك الحسن الذي تود رؤيته في طفلك، وهذا السلوك النقيض للسلوك الأصلي هو ما ستقع عليه عملية التبديل.بعد ذلك ابحث عن هذا السلوك البديل في سلوك ابنك، وعندما ينتهجه امنح طفلك قدرًا كبيرًا من التعليق الإيجابي.وتعتبر الإبدالية أكثر الطرق الفعالة والمؤثرة المتاحة للمربي لكي يمحو سوء السلوك، ويغرس السلوكيات الإيجابية في نفس الطفل.ومعظم المدرسين يستخدمون هذه الطريقة وذلك لأنهم يعرفون أن التعليق الإيجابي ينمى السلوكيات الطيبة، ويقلل من الأخرى السيئة المناقضة لها.كافئ طفلك بالجوائزيمكن أن تتضمن التعليقات الإيجابية الجوائز الملموسة؛ فقد يستخدم بعض الآباء الملصقات والتذكارات أو حتى المال.ولكن يجب الحذر في استخدام هذه الجوائز، فإذا لم تأت بالهدف منها فسوف يكون لها مردود سلبي على طفلك، وإذا ما بالغت في منحها، فسيهتم الطفل باقتناء الأشياء وينسى أن المكافأة في الأصل نتيجة لاتخاذه الخيارات الجيدة، ولسلوكه الطيب.وأخيرا، دعه يدرك أنه قد تبنى الخيارات المثلى حينما ينصت أو يشارك، أو يتحلى بالعادات الحميدة والطاعة والتعاون، ومن المهم أيضًا أن يتعلم من خلال التشجيع الشفهي كيف يقيِّم نفسه، فمن المقبول أن يحسن الأطفال الصغار السلوك ويعملوا بجد حتى يقدِّرهم من حولهم، ولكن من الأفضل أن يحسنوا سلوكهم ويعملوا بجد لأنفسهم لا لغيرهم.