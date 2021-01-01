اللون الأخضر الكريمى مسيطر على موضة خريف وشتاء 2022



اللون الأخضر الكريمى اللون الأخضر الكريمى

يعتبر اللون الأخضر الكريمى هو اللون المسيطر على فصلى الخريف والشتاء 2022، كما يعتبر من الألوان التى تساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة، ويمكن أيضاً أن يتوافق مع ألوان أخرى مختلفة.



ويمكن ارتداء قطع الملابس الخضراء الجريئة والمشرقة، سواء كمظهر أحادى اللون أو مختلطة ومتناسقة مع ألوان أخرى، كما يتوافق مع مناسبات مختلفة، ولذلك يمكن التنقيب فى خزانتك الخاصة عن اللون الأخضر، أو شراء قطع من نفس اللون، ومن قطع الملابس الخضراء التى يمكن للمرأة أن تشتريها هذا العام، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.





قطع ملابس خضراء مختلفة لفصلى الخريف والشتاء:فستان أخضر صغيريمكن شراء فستان أخضر قصير خريفى، لارتدائه عند التنزه مع الأصدقاء، حيث يساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة أنثوية.أقراط زهرة خضراءويمكن شراء أقراط لونها أخضر على هيئة زهور تجمع بين اللونين الأخضر والأبيض، ويمكن ارتداؤها عند التسوق أو التنزه مع ارتداء ملابس لونها أخضر.بلوفر أخضروللحصول على إطلالة غير رسمية أنيقة فى فصل الشتاء عند الذهاب للنادى الرياضى، أو التنزه مع الأصدقاء أو القيام بجولات فى المحلات التجارية، يمكن ارتداء بلوفر لونه أخضر مع بنطلون جينز، وحذاء رياضى وتصفيف الشعر بشكل بسيط من خلال تركه على الكتف.بلوفر برقبة عاليةوللحصول على إطلالة أنيقة تساعدك على الشعور بالدفء خلال الأيام الباردة بفصلى الخريف والشتاء، يمكنك ارتداء بلوفر لونه أخضر مصمم برقبة عالية مع سروال "جينز".معطف أخضروللشعور بالدفء عند الانتهاء من الاستحمام، يمكن ارتداء معطف أخضر أنيق مصنوع من الفرو، كبديل لـ"البرنس" الشهير أو البشكير ليساعدك على الشعور بالدفء.فستان ميدى بطياتويمكن ارتداء فستان ميدى أخضر بطيات، ليساعدك فى الحصول على إطلالة أنيقة أنثوية، ويمكن ارتداؤه عند الذهاب لحضور إحدى المناسبات أو زيارة أحد الأقارب أو الأصدقاء.



