للفتيات| لبشرة مشرقة.. إليكِ ماسك القهوة والعسل



ماسك القهوة والعسل ماسك القهوة والعسل



يمكنك الاعتماد على فنجان القهوة الصباحي لزيادة طاقتك وعملية الأيض بشكل يومي. على الرغم من استخدام القهوة على نطاق واسع كمشروب ، إلا أنها اكتسبت سمعة طيبة كعلاج بديل للبشرة وذلك بفضل مضادات الأكسدة فيه ، والتي تشمل الفينولات التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الجلد.



في الواقع ، وجدت الجمعية الكيميائية الأمريكية أن القهوة هي المصدر الأكثر شيوعًا لمضادات الأكسدة في الولايات المتحدة حتى أكثر من غيرها من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل الشاي .





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في حين أن فنجان القهوة يمكن أن يوفر مضادات الأكسدة داخليًا ، فإن فوائد الجلد المزعومة من القهوة يتم الحصول عليها بشكل موضعي، يتضمن ذلك صنع قناع أو مقشر أو معجون من القهوة الطازجة ووضعها على بشرتك مباشرة.ماسك القهوة والعسل للوجهستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من العسل، اخلطي هذين المكونين جيدًا في وعاء صغير، ضعي المعجون على وجهك بالكامل ودلكي بلطف مع تجنب المنطقة حول العينين، الآن احتفظي بالقناع لمدة 20 دقيقة، اشطفه بالماء البارد.يعد استخدام قناع القهوة والعسل للوجه مزيجًا مثاليًا لترطيب بشرتك وتقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والجفاف والبقع الداكنة.ماسك القهوة والعسل وماء الوردمقشر الوجه بالقهوة والعسل وماء الورد: إن استخدام ماء الورد على البشرة له فوائد متعددة، يتكون ماء الورد من خصائص مضادة للالتهابات معروفة بعلاج تهيج الجلد وحب الشباب والتهاب الجلد. علاوة على ذلك ، يعتبر ماء الورد منظف ممتاز للبشرة يساعد في إزالة الأوساخ والزيوت التي عادة ما تسد مسامنا.مقادير القهوة والعسل وماء الورد1 كوب قهوة مطحونة2 ملعقة صغيرة ماء وردملعقة عسلكيف تصنع القهوة والعسل وماء الوردخذ وعاء واخلط المكونات فيه، ضعي المزيج على وجهك وجسمك ودلكي بحركة دائرية، ضعه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة واغسله بالماء الفاتر.ماسك القهوة والعسل للبشرة الدهنيةتعتبر القهوة للوجه خيارًا مثاليًا للأشخاص ذوي البشرة الدهنية، تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا للقهوة على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب، يعمل الزبادي على فتح المسام عن طريق امتصاص الزيت الزائد ، وترك بشرتك رطبة .مكونات ماسك القهوة والعسل1 ملعقة كبيرة مسحوق قهوةملعقة كبيرة كركمملعقة عسلملعقة كبيرة زباديتحضير ماسك القهوة والعسل:خذ وعاءً صغيرًا وأضف إليه مسحوق القهوة والكركم واللبن والعسلاخلطي المكونات جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.تطبيق ماسك القهوة والعسل:ضعي المعجون على وجهك باتجاه الأسفل.اتركه يجف لمدة 20 دقيقة على الأقل.اغسل وجهك بالماء العادي.ماسك القهوة والعسل للحبوبكل امرأة لديها حلم في الحصول على بشرة مشرقة ومتجانسة ، والقهوة وحليب الوجه يخدم الغرض. يغذي الحليب خلايا بشرتك ، ويحافظ عليها رطبة بمساعدة الكالسيوم ، وأحماض ألفا هيدروكسي وفيتامين ب (6). يمنحك مزيج القهوة والحليب سطحًا متوهجًا وطازجًا عن طريق التقشير اللطيف.مكونات ماسك القهوة والعسل للحبوب:ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام.ملعقة عسلتحضير ماسك القهوة والعسلخذ مسحوق القهوة والحليب الخام و العسل في وعاء.تخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة ناعمة.تطبيق ماسك القهوة والعسل للحبوب:ضعي المعجون على وجهك ورقبتك بالتساوي.دلكي بلطف واتركيه يجف لمدة 20 دقيقة.استخدمي الماء البارد لشطف وجهك.يمكنك استخدام ماسك الوجه هذه مرتين على الأقل في الأسبوع.