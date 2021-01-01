تعرف علي رابط منصة حصص مصر لمتابعة المناهج الدراسية



منصة حصص مصر منصة حصص مصر

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عبر محركات البحث "جوجل" عن رابط منصة حصص مصر، ليستفيد الطالب من المنصة التعليمية لمتابعة المناهج والمراجعات والامتحانات الاسترشادية من الصف الثالث الإعدادي حتى الثالث الثانوي، لتوفيره وإتاحته كم هائل من المعلومات.



لذلك حرص "صدى البلد" علي نشر رابط منصة حصص مصر لمتابعة المناهج الدراسية والمراجعات والامتحانات الاسترشادية لمتابعيه:





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رابط منصة حصص مصرويمكن للطلاب الدخول لمنصة حصص مصر من خلال الرابط التاليخطوات الدخول على منصة حصص مصر1- يمكنك الدخول على الموقع الموحد للحساب المدرسي.2- دخال بيانات الطالب لعمل حساب مدرسي الخاص به.3- انشاء حساب جديد باستخدام الحاسب المدرسي الموحد.وعلى صعيد آخر، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم ستوفر قريبًا لطلاب المدارس المجتمعية في مصر أجهزة التابلت مثل طلاب الثانوي العام.وأشار شوقي خلال زيارته الافتراضية للمدارس المجتمعية، أنه سيتم مساعدة طلاب التعليم المجتمعي في مجال تسويق أعمالهم اليدوية من خلال الوحدة المنتجة بالوزارة، لافتًا، أنه سيتم رحلات لمدارس التعليم المجتمعي.وتابع: أن التعليم حق لكل مواطن مصري، والدولة مهتمة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، مشيرًا إلى أن الطالب في المدارس المجتمعية مثله مثل أي طالب في المدارس العامة يحق له الاستفادة من الخدمات التعليمية المتكاملة.