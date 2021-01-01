رئيس جامعة عين شمس: إعفاء من مصروفات الدراسة بعد محو أمية 4 أشخاص

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بدأت منذ قليل فعاليات، وقائع حفل تسلم جامعة عين شمس جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام ٢٠٢١ من منظمة اليونسكو، اليوم بمدرج المحلاوي بكلية الطب .



ويأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، مجلس جامعة عين شمس بكامل أعضائه، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .





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قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أنه في ديسمبر 2019 تم أصدار قرار إلزام 7 كليات نظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد.وأضاف الدكتور محمود المتيني أنه سوف يتم الإعفاء من المصروفات الدراسية العام المقبل لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.وأشار رئيس جامعة عين شمس ان الطلاب هم الابطال اليوم لفوز جامعة عين شمس جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام ٢٠٢١ من منظمة اليونسكو.كما يتضمن اليوم جلستين نقاشيتين الجلسة الأولى بعنوان محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسانالمنسق: السيدة ماري آن تيريز مانوسون أخصائي برنامج التعليم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية مكتب القاهرة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،ممثل من شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة ، اليونسكو.وتتضمن الجلسة الثانية : تعليم وتعلم محو الأمية باستخدام التكنولوجيا خلال COVID-19 وما بعده يتحدث فيها نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، الدكتور اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) سيرس الليان، الدكتور إقبال السمالوطىأمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل، أ. نبيلة محمد يوسف ميسرة بفصول محو الأمية: نبيلة، أ. حنان خيري جودةمتحررة من الأمية د. نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.