

محافظ قنا يتابع انتظام الدراسة بمدرسة اللغات الإبتدائية بالألومنيوم محافظ قنا يتابع انتظام الدراسة بمدرسة اللغات الإبتدائية بالألومنيوم



أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بمدرسة اللغات الإبتدائية بمدينة الألومنيوم، للإطمئنان على انتظام الدراسة.







رافقه خلال الجولة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم ، واللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وتفقد محافظ قنا ، فصول رياض الأطفال بالمدرسة وتحاور مع الأطفال، كما تفقد فصول المرحلة الإبتدائية، واطمئن على استلام التلاميذ للكتب الدراسية ومراحل تقدمهم فى المنهج الدراسى.وأشاد محافظ قنا ، بمستوى التلاميذ وانضباطهم و إلتزام المعلمين بالتوقيت الزمني لشرح المناهج التعليمية وفقا لأحدث الأساليب التى أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .وشاهد محافظ قنا ، عرض فنى قدمه تلاميذ المدرسة على أنغام الأغاني الوطنية، مقدماً الشكر للتلاميذ على هذا العرض الفنى الرائع محفزاً إياهم بضرورة الإستمرار فى تفوقهم العلمي لأنهم مستقبل مصر .يُذكر أن مدرسة اللغات الإبتدائية بالألومنيوم تضم ٢٤ فصل للمرحلة الإبتدائية ، و ١٠ فصول لمرحلة رياض الأطفال، كما يجرى انشاء جناح جديد بالمدرسة على مساحة ٦٢٠ م٢ يضم ٣٤ فصل ابتدائى لإستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ المقبلين للإلتحاق بالمدرسة وكذا خفض كثافة التلاميذ بالفصول، بالإضافة إلى ١٢ غرفة ومكتب متعددة الأغراض بتكلفة ماليه حوالى ٧.٥ مليون جنيه .