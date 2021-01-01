ننشر صور تابلت أولى الثانوي بعد بدء تسليمه في المدارس.. شاهد



تابلت طلاب اولى ثانوي تابلت طلاب اولى ثانوي



انتشرت على جروبات أولياء أمور طلاب المدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الصور الأولى لـ تابلت اولى ثانوي الذي بدأ توزيعه في بعض المدارس.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يستمر توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي تباعا وفقا للجدول الزمني التالي :



جدول توزيع التابلت على طلاب اولى ثانوي

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم أقساط تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، على النحو التالي:

طلاب أولى ثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.المعلمون والقائمون على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس: سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي / التلف الجزئي.وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية التي يتم تدريسها هذا العام لطلاب الثانوية العامة (طلاب الصف الثالث الثانوي العام).مواصفات أجهزة تابلت الصف الأول الثانوي* الجهاز من ماركة سامسونج، وهو أسود اللون وبجودة عالية.* مساحة الشاشة 10.1 بوصة.* جهاز التابلت سيكون مزودا بقلم إلكتروني مطور* التابلت يتميز بقوة وحساسية خاصية اللمس الموجودة في الشاشة.* الجهاز يدعم إمكانية تركيب شريحة اتصال.* كما يمكن تشغيل الإنترنت عليه من خلال واي فاي على أي شبكة خارجية.* الجهاز له رقم تسلسلي أو سيريال نمبر لتتبعه حال فقدانه أو سرقته.* الجهاز مبرمج بصورة موحدة سواء للطالب أو للمعلم.



