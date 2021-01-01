كليات جامعة حلوان تواصل رفع الكتب الإلكترونية على المواقع

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تواصل كليات جامعة حلوان فى رفع جميع المقررات الدراسية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، لجميع فرق الكليات المختلفة، حيث نشهد فى هذا العام الدراسي تطبيق منظومة الكتاب الالكتروني الجامعي فى جميع الجامعات وذلك وفقآ لتعليمات المجلس الاعلي للجامعات .



وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى الجامعات الحكومية وذلك لبحث سبل تفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2021 / 2022.



ويأتى ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات والاصعدة وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

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وأعلنت كلية التجارة جامعة حلوان عن بدء رفع كتب شعبة BIS من الانتهاء من رفع كافة الكتب لكل المستويات وذلك من خلال الرابط التالي:http://app.helwan.edu.egبينما قامت كلية الحقوق جامعة حلوان بالانتهاء من رفع كتب الكلية الفرقة الثانية انتظام عربيويمكن الطلاب الحصول عليه الان من خلال هذا الرابط :http://app.helwan.edu.egوقد نوهت الكليات أنه لا يمكن التسجيل للحصول على الكتب إلا بعد تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بالطالبو يجب على الطالب تسجيل البيانات التالية بالموقع للحصول على الكتب الدراسية : الرقم القومى الخاص بالطالب ، كود دفع المصروفات الدراسية ، البيانات الشخصية .قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنه بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بضرورة الاهتمام وتفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني فإن جامعة حلوان سوف تبدأ تطبيق الكتاب الإلكتروني بداية من العام الدراسي الجامعي الجديد 2021/2022كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم ندوة لتعريف الطلاب دورهم في مكافحة الفسادأشار نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لأبنائها الطلاب، وان العام الدراسي الجديد سوف يشهد تحول كبير فى نظام الدراسي فسوف تكون المقررات الدراسية جميعها إلكترونية مع بداية الفصل الدراسي الأول ولن يكون هناك مقررات ورقية.وفى سياق متصل أكد الدكتور حسام رفاعي على جاهزية المنصة الإلكتروني الخاصة بالجامعة، فى إطار استعدادات بدء العام الدراسي الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢.