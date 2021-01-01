غزوات النبي وبعوثه وسراياه.. تعرف عليها



غزوات النبي غزوات النبي



غزوات النبي .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كُلّهَا وَبُعُوثُهُ وَسَرَايَاهُ كَانَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فِي مُدّةِ عَشْرِ سِنِينَ.







غزوات النبي

وأضاف علي جمعة، عبر صفحته على فيس بوك: أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سَبْعٌ وَعِشْرُونَ ، قَاتَلَ مِنْهَا فِي تِسْعٍ : بَدْرٍ ، وَأُحُد ، وَالْخَنْدَقِ ، وَقُرَيْظَةَ ، وَالْمُصْطَلِقِ ، وَخَيْبَر , وَالْفَتْحِ ، وَحُنَيْنٍ ، وَالطّائِف ِ .

قد يعجبك أيضا...

وَأشار علي جمعة إلى أنه فِي شَأْنِ هَذِهِ الْغَزَوَاتِ نَزَلَ الْقُرْآنُ ، فَسُورَةُ الْأَنْفَالِ سُورَةُ بَدْرٍ ، وَفِي أُحُدٍ آخِرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ مِنْ قَوْلِهِ (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ) [آلُ عِمْرَانَ : 121] إلَى قُبَيْلِ آخِرِهَا بِيَسِيرٍ ، وَفِي قِصّةِ الْخَنْدَقِ وَقُرَيْظَةَ وَخَيْبَرَ صَدْرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ ، وَسُورَةِ الْحَشْرِ فِي بَنِي النّضِيرِ ، وَفِي قِصّةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ سُورَةِ الْفَتْحِ ، وَأُشِيرَ فِيهَا إلَى الْفَتْحِ ، وَذُكِرَ الْفَتْحُ صَرِيحًا فِي سُورَةِ النّصْرِ .الغزوة التى جرح فيها النبيوَتابع علي جمعة، عبر صفحته على فيس بوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جُرِحَ فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أُحُد .الغزوات التى قاتلت الملائكة مع النبي فيهاوذكر علي جمعه أن الملائكة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوتين وهما بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ .وَنوه أن الْمَلَائِكَةُ نَزَلَت يَوْمَ الْخَنْدَق، فَزَلْزَلَتْ الْمُشْرِكِينَ وَهَزَمَتْهُمْ، وَرَمَى فِيهَا الْحَصْبَاءَ فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَهَرَبُوا .وَكَانَ الْفَتْحُ فِي غَزْوَتَيْنِ: بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ .وَقَاتَلَ بِالْمَنْجَنِيقِ مِنْهَا فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الطّائِفُ.وَتَحَصّنَ فِي الْخَنْدَقِ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأَحْزَابُ، أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ .سرايا النبي وبعوثهوَاستطر علي جمعة: أَمّا سَرَايَا النبي صلى الله عليه وسلم وَبُعُوثُهُ فَقَرِيبٌ مِنْ سِتّينَ .كم عدد أسلحة النبي وأسمائها؟قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه كَانَ للنبي صلى الله عليه وسلم تِسْعَةُ أَسْيَافٍ : مَأْثُورٌ , وَهُوَ أَوّلُ سَيْفٍ مَلَكَهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ .وَالْعَضْبُ .وَذُو الْفِقَارِ تَنَفّلَهُ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ ، وَكَانَتْ قَائِمَتُهُ وَقَبِيعَتُهُ وَحَلْقَتُهُ وَذُؤَابَتُهُ وَبَكَرَاتُهُ وَنَعْلُهُ مِنْ فِضّةٍ .وَالْقَلَعِيّ .وَالْبَتّارُ . والحتف . وَالرّسُوبُ . وَالْمِخْذَمُ . وَالْقَضِيبُ .وأضاف عبر صفحته على فيس بوك وكَانَ للنبي سَبْعَةُ أَدْرُعٍ : ذَاتُ الْفُضُولِ وَهِيَ الّتِي رَهَنَهَا عِنْدَ أَبِي الشّحْمِ الْيَهُودِيّ ، وَكَانَتْ الدّرْعُ مِنْ حَدِيدٍ .وَذَاتُ الْوِشَاحِ . وَذَاتُ الْحَوَاشِي . وَالسّعْدِيّةُ . وَفِضّةٌ. وَالْبَتْرَاءُ . وَالْخِرْنِقُ .وَكَانَتْ لَهُ سِتُ قِسِيّ : الزّوْرَاءُ ، وَالرّوْحَاءُ ، وَالصّفْرَاءُ ، وَالْبَيْضَاءُ ، وَالسّدَادُ ، وَالْكَتُومُ كُسِرَتْ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا قَتَادَةُ بْنُ النّعْمَانِ .وَكَانَتْ لَهُ جَعْبَةٌ –ما يوضع فيه السهام- تُدْعَى : الْكَافُورُ ، وَمِنْطَقَةٌ -ما يُشدُّ به الوسَط "حزام"- مِنْ أَدِيمٍ -جلد- مَنْشُورٌ فِيهَا ثَلَاثُ حِلَقٍ مِنْ فِضّةٍ ، وَالْإِبْزِيمُ مِنْ فِضّةٍ ، وَالطّرَفُ مِنْ فِضّةٍ .وَكَانَ لَهُ تُرْسٌ يُقَالُ لَهُ : الزّلُوقُ .وَتُرْسٌ يُقَالُ لَهُ : الْفُتَقُ .وَكَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَرْمَاحٍ منها : الْمُثْوِي ، الْمُثْنِي .وَحَرْبَةٌ يُقَالُ لَهَا : النّبْعَةُ .وَأُخْرَى كَبِيرَةٌ تُدْعَى : الْبَيْضَاءُ .وَأُخْرَى صَغِيرَةٌ شِبْهُ الْعُكّازِ يُقَالُ لَهَا : الْعَنَزَةُ ، يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْأَعْيَادِ ، تُرَكّزُ أَمَامَهُ ، فَيَتّخِذُهَا سُتْرَةً يُصَلّي إلَيْهَا ، وَكَانَ يَمْشِي بِهَا أَحْيَانًا .وَكَانَ لَهُ مِغْفَرٌ – نسيج من الدروع على قدر الرأس مثل الخوذة - مِنْ حَدِيدٍ يُقَالُ لَهُ الْمُوَشّحُ.وَمِغْفَرٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ : السّبُوغُ .وَكَانَ لَهُ ثَلَاثُ جِبَابٍ - ثوب واسع الكمين، يلبس فوق الثياب - يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ .وَكَانَتْ لَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ يُقَالُ لَهَا : الْعُقَابُ .وَكَانَ لَهُ فُسْطَاطٌ –خيمة كبيرة- يُسَمَّى : الْكِنَّ .وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَيْفٌ قائمتُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَقُبْعَتْهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْفَقَارِ، وَكَانَتْ لَهُ قَوْسٌ يُسَمَّى السَّدَادَ، وَكَانَتْ لَهُ كِنَانَةٌ يُسَمَّى الْجُمْعَ، وَكَانَتْ لَهُ دِرْعٌ مُوَشَّحَةٌ بِالنُّحَاسِ يُسَمَّى ذَاتَ الْفُضُولِ، وَكَانَتْ لَهُ حَرْبَةٌ تُسَمَّى النَّبْعاءَ، وَكَانَ لَهُ مِجَنٌّ يُسَمَّى الذَّقَنَ، وَكَانَ لَهُ تُرْسٌ أَبْيَضُ يُسَمَّى الْموجزَ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ أَدْهَمُ يُسَمَّى السَّكْبَ، وَكَانَ لَهُ سَرْجٌ يُسَمَّى الدَّاجَ، وَكَانَتْ لَهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلٌ، وَكَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْقَصْوَاءَ، وَكَانَ لَهُ حِمَارٌ يُسَمَّى يَعْفُورَ، وَكَانَ لَهُ بِسَاطٌ يُسَمَّى الْكُرَّ، وَكَانَتْ لَهُ عَنَزَةٌ تُسَمَّى النَّمِرَ، وَكَانَتْ لَهُ رَكْوَةٌ - إناءٌ صغيرٌ من جلدٍ يُشْرَب فيه الماءُ - تُسَمَّى الصادرَ، وَكَانَتْ لَهُ مَرْآةٌ تُسَمَّى الْمُدِلَّةَ، وَكَانَ لَهُ مقراضٌ يُسَمَّى الْجَامِعَ، وَكَانَ لَهُ قَضِيبُ - الغصنُ المقطوع – شَوْحَطٍ – نوع من شجر جبال السَّراة - يُسَمَّى الْمُشَوِّقَ .