مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك



مرتضى منصور مرتضى منصور



أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، أن قرار عودة المستشار مرتضى منصور ومجلسه مرة أخرى لاستكمال مدته بالقلعة البيضاء، غير مطروح بالمرة.







وأكد المصدر رفيع المستوى الذى رفض ذكر اسمه لصدى البلد، أن الأقرب هو عدم تنفيذ الوزارة للحكم الصادر لصالح مرتضى منصور بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك المنتخب والصادر فى نهاية نوفمبر ٢٠٢٠ بدعوى وجود مخالفات مالية تم إحالتها للنيابة ولم يصدر بها قرار حتى الآن.







وشدد المصدر، علي أن الوزارة قررت الاستشكال على الحكم الصادر فى ٢٤ نوفمبر الجاري لمصلحة مرتضى منصور ومجلسه بالعودة لكسب مزيدا من الوقت لحين انتهاء مدة مجلسه القانونية فى ٢٣ نوفمبر الجاري وبالتالى لن يعود للقلعة البيضاء.







وقال المصدر، إن اللجنة الحالية للزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مستمرة فى عملها وستدعو للانتخابات القادمة والتى مازال موقف خوض مرتضى منصور لها قيد الدراسة القانونية.







مرتضى منصور يكشف عن سر عدم توجهه للزمالك اليوم ويوجه رسالة بشأن خماسية الأهلي





ووجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق عقب الهزيمة امس امام الاهلي بخماسية نظيفه في الجوله الثالثه من الدوري المصري الممتاز.







وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: “الي جماهير الزمالك العظيمة إلي أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين.. كان المفترض ان اتوجه اليوم الي بيتي الثاني نادي الزمالك العريق ومعي مجلس الادارة لتنفيذ حكم القضاء العادل الذي ابرأ ساحتنا لنكمل مدة المجلس ومسيرة العطاء رياضيا واجتماعيا وانشائيا حتي ندعو الجمعية العمومية للانعقاد واجراء انتخابات مجلس الادارة في الموعد القانوني.. ولكن للأسف لم يحدث بسبب ان السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتي الآن.. ونحن لانتكالب علي كراسي ودليل ذلك أنني لم اتوجه الي النادي بمجرد صدور الحكم الذي انصفنا يوم 24 اكتوبر بل ارجأت التنفيذ الي مابعد الثلاث مباريات التي كان من المفروض ان يخوضهم الفريق الاول دعما لاستقرار الفريق”.



وأضاف: “والله العظيم وحشتني جدران النادي ووحشني الاعضاء وخاصة الاطفال.. لكن انا رجل قانون احترم نفسي واحترم القانون وكما سلمت النادي بهدوء رغم ان القرار الصادر الصادم بايقاف مجلس الادارة يوم 29 نوفمبر الماضي كان قرارا ظالما .فساصبر حتي استلم النادي ايضا بهدوء وبدون اي مشاكل وبالطريقة القانونية تنفيذا لحكم القضاء الذي لايوقفه اشكالات في التنفيذ او اي طعون حرصا مني علي استقرار هذا الصرح العظيم”.



