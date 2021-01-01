ترتيب الدوري الانجليزي.. الصراع يشتعل بعد تعادل تشيلسي وفوز مان سيتي



ترتيب الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الانجليزي

اشتعل الصراع على قمة الدوري الإنجليزي، بعد سقوط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.



ترتيب الدوري الانجليزي

وبهذه النتيجة يحتل تشيلسي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف و4 عن ليفربول صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.



ويتواجد مانشستر سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، غقب الفوز الثمين على غريمه التقليدي مانشتسر يونايتد بهدفين دون مقابل على ملعب "أولد ترافورد".

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