كيروش يتسلح بـ 26 لاعبا فى قائمة الفراعنة لمواجهة أنجولا والجابون فى تصفيات المونديال



كيروش كيروش

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا والتى شهدت عودة محمد شريف ومحمد مجدي افشة وأيضا ضم مروان حمدي مهاجم سموحة وأحمد ياسين مدفاع البنك الأهلى .



ويحتل المنتخب الوطني صدارة مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط حصدها الفراعنة من 3 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يأتي المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.



عودة أفشة وشريف

شهدت قائمة المنتخب الوطني عودة ثنائي النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، وذلك بعد الدور البارز الذي لعباه مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، ليساهما في تحقيق الأهلي للعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة الدوري العام، كان أخرها الفوز على الزمالك بنتيجة 5/3، وكان استبعاد الثنائي من القائمة الأخيرة لكيروش قد سبب ضجة جماهيرية كبيرة نظراً للقيمة الفنية التي يمثلها اللاعبان سواء مع الأهلي أو المنتخب.

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المستبعدين من القائمةاستبعد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني 7 لاعبين من قائمة الفراعنة، كانوا متواجدين في القائمة السابقة التي واجهت منتخب ليبيا، وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:ياسر إبراهيم، باهر المحمدى، أحمد سيد زيزو، طارق حامد، إبراهيم عادل، أحمد حسن كوكا، ورمضان صبحى.الوجوده الجديدةضم كيروش 5 وجوه جديدة إلى قائمة المنتخب الوطني، وجاءت الوجوه الجديدة كالتالى: محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى، وأحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى، وأحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاى التركى، ومروان حمدى مهاجم فريق سموحة، وإمام عاشور لاعب فريق الزمالك.القمة تطيح بزيزو وطارق حامديعتبر استبعاد أحمد سيد زيزو وطارق حامد لاعبا الزمالك، من أبرز المفاجآت التي شهدتها قائمة المنتخب الوطني، خاصة أن الاستبعاد يأتي بعد خسارة الزمالك في مباراة القمة، التي جمعت القطبين مساء أمس وانتهت بفوز كبير للأهلي بنتيجة 5/3، كما استبعد كيروش رمضان صبحي لاعب بيراميدز وكذلك ياسر إبراهيم مدافع الأهلي.وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي )محمد أبو جبل ( الزمالك )محمد صبحي ( فاركو )محمود جاد (إنبي)الدفاع:اكرم توفيق ( الأهلي )أحمد فتحي ( بيراميدز )احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )احمد ياسين ( البنك الأهلي )ايمن اشرف ( الأهلي )محمود علاء ( الزمالك )احمد فتوح ( الزمالك )محمد حمدي ( بيراميدز )محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )الوسط:محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )حمدي فتحي ( الأهلي )عمرو السولية ( الأهلي )امام عاشور ( الزمالك )عبد الله السعيد ( بيراميدز )مصطفى فتحي ( الزمالك )الهجوم:عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )محمد شريف ( الأهلي )أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )مروان حمدي ( سموحة )محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )