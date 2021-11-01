6 أهداف وريمونتادا +90 من سيلتا فيجو تزيد معاناة برشلونة في الدوري الإسباني



سيلتا فيجو تزيد معاناة برشلونة سيلتا فيجو تزيد معاناة برشلونة

اقتنص سيلتا فيجو تعادلا قاتلا أمام برشلونة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي.



انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية، سجل أنسو فاتي الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بمهارة رائعة من الناحية اليسرى، حيث سدد الكرة بقدمه في الزاوية البعيدة لحارس سيلتا.



وأحرز فاتي 17 هدفاً مع برشلونة، 11 منها كان الهدف الافتتاحي فى المُباراة.

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وتمكن سيرجيو بوسكيتس من تسجيل هدف برشلونة الثاني فى الدقيقة 18 من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وهو أول أهدافه هذا الموسم.وسجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثالث من ضربة رأس في الدقيقة 33، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم في الليجا.ونجح برشلونة في تسجيل 3 أهدافه خارج ملعبه في أول 35 دقيقة لأول مرة مُنذ عام 2012.وشهدت نهاية الشوط الأول تعرض أنسو فاتي للإصابة، ووضح عدم قدرته على إكمال المباراة، وشارك بدلا منه بالدي مع بداية الشوط الثاني.كما شارك مع بداية الشوط الثاني رونالدو أراوخو بدلا من المدافع إريك جارسيا الذي تعرض هو الآخر للإصابة.ونجح المهاجم إياجو أسباس في تسجيل هدف سيلتا فيجو الأول في مرمى برشلونة، بالدقيقة 51.وفي الدقيقة 74 يتمكن المخضرم نوليتو من ضربة رأس في تسجيل هدف ثان لفريق سيلتا فيجو، قبل أن يعود أسباس ويسجل هدف التعادل القاتلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.ووصل أسباس إلى 5 أهداف هذا الموسم، وأُصبح أكثر لاعب في الليجا تسجيلا على تير شتيجن حيث سجل 8 أهداف.وبتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.وغاب عن برشلونة في مواجهة اليوم، كل من جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي وسيرجنيو ديست بداعي الإصابة.https://www.youm7.com/story/2021/11/6/6-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7-90-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9/5525036