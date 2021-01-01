تريد إنقاص الوزن؟.. تناول هذه الأطعمة



إنقاص الوزن إنقاص الوزن

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن أهمية تناول الأطعمة الغنية بالبروتين معروفة للجميع، فالبروتين هو لبنة بناء الخلايا، وزيادة تناوله عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات يمكن أن يكون مفيدًا بأكثر من طريقة.



البروتين يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، ويمنع المضغ غير الصحي ويساعد في اكتساب العضلات، بالنسبة لأي شخص يحاول إنقاص بعض الكيلوجرامات، من الضروري زيادة تناول البروتين إلى 1 إلى 1.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم (اعتمادًا على مستوى النشاط البدني) لرؤية النتائج على المدى الطويل.



ويمكن أن يساعدك بدء يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين على الشعور بالشبع حتى فترة ما بعد الظهر وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، فيما يلي 5 وجبات غنية بالبروتين يمكنك وضعها في الصباح لتبدأ يومك بشكل أفضل، وفقا لموقع timesofindia.

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البيضهناك العديد من وصفات البيض المخفوق أو المسلوق أو العجة، يمكنك تجربتها مع وجبتك الأولى في اليوم، يعد البيض من بين أفضل مصادر البروتين الكامل عالي الجودة الذي يمكنك تضمينه في وجبة الإفطار لزيادة كمية البروتين التي تتناولها، كما أنه غني بالعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين د والحديد والمغنيسيوم الضرورية للجسم، يمكنك بسهولة إقرانها بشريحة من خبز الحبوب الكاملة وبعض الخضار.دقيق الشوفانوعاء من دقيق الشوفان الدافئ مع ملعقة صغيرة من زبدة الجوز، وبعض الفواكه الطازجة والمكسرات، تجعل الفطور المثالي لصباح شتوي بارد.يمكن أن يوفر لك وعاء واحد من دقيق الشوفان كمية كافية من البروتين والمواد المغذية الأخرى مثل الألياف والنحاس والحديد والزنك، يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية أيضًا في تعزيز المناعة وتمنعك من الإصابة بالبرد والسعال في الشتاء.بذور الشيابذور الشيا الصغيرة غنية بالبروتين وممتلئة للغاية، وعاء واحد من بذور الشيا في الصباح مع بعض المكسرات والفواكه الطازجة يمكن أن يبقيك نشيطًا حتى الصباح.انقع بعض البذور في الحليب ليلًا وستكون جاهزًا للصباح، يمكن أن تساعد بذور الشيا أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومنع الإمساك.