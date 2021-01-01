فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟



محمد صلاح محمد صلاح

نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مساء الجمعة، فيديو قصيرا على حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" أثار حالة من الجدل بسبب طبيعته وتوقيته.



ونشر عبر خاصية "الستوري" مقطع فيديو تظهر فيه ألعاب نارية كثيفة، دون توضيح أو إشارة إلى أي حدث، مما يؤشر إلى نوع من الاحتفال بشيء ما.



واعتبر بعض المتابعين أن الفيديو جاء كنوع من احتفال صلاح بفوز الأهلي المصري على الزمالك بنتيجة 5-3 في مواجهة الديربي المصري التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي الجمعة في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

فيما اعتقد البعض أنه إشارة إلى توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول حول تجديد عقده بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز في عام 2023، ومازالت حتى اللحظة المفاوضات قائمة لتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، إلا أن التقارير الإعلامية أشارت إلى رغبة النادي في حسم ملف صلاح قبل نهاية العام الحالي.



