نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مساء الجمعة، فيديو قصيرا على حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" أثار حالة من الجدل بسبب طبيعته وتوقيته.
ونشر عبر خاصية "الستوري" مقطع فيديو تظهر فيه ألعاب نارية كثيفة، دون توضيح أو إشارة إلى أي حدث، مما يؤشر إلى نوع من الاحتفال بشيء ما.
واعتبر بعض المتابعين أن الفيديو جاء كنوع من احتفال صلاح بفوز الأهلي المصري على الزمالك بنتيجة 5-3 في مواجهة الديربي المصري التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي الجمعة في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.
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التعليقات على فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
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