هل يس اسم من أسماء النبي- عليه الصلاة والسلام- أم اسم نبي آخر؟.. سؤال ورد إلى الشيخ، أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي أوضح في إجابته أن القاضي عياض-رحمه الله- وهو من كبار علماء المالكية، له كتاب يسمى "الشفا في معرفة حقوق المصطفي".
وأضاف ممدوح، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب، أنه في هذا الكتاب ذكر فيه بعض أسماء النبي-صلى الله عليه وسلم-وذكر الخلاف في بعض الأسماء هل هي ثابتة أم لا، مثل" يس، طه".
وأوضح أمين الفتوى، أنه قيل ان يس، اسم النبي-صلى الله عليه وسلم-وقيل ان يس ليس كذلك وهذا يعتبر آراء ومنقولة عن السلف الصالح.
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التعليقات على هل "يس" اسم من أسماء النبي.. تعرف على رد أمين الفتوى
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