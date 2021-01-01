هل "يس" اسم من أسماء النبي.. تعرف على رد أمين الفتوى



الشيخ، أحمد ممدوح الشيخ، أحمد ممدوح

هل يس اسم من أسماء النبي- عليه الصلاة والسلام- أم اسم نبي آخر؟.. سؤال ورد إلى الشيخ، أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي أوضح في إجابته أن القاضي عياض-رحمه الله- وهو من كبار علماء المالكية، له كتاب يسمى "الشفا في معرفة حقوق المصطفي".



وأضاف ممدوح، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب، أنه في هذا الكتاب ذكر فيه بعض أسماء النبي-صلى الله عليه وسلم-وذكر الخلاف في بعض الأسماء هل هي ثابتة أم لا، مثل" يس، طه".



وأوضح أمين الفتوى، أنه قيل ان يس، اسم النبي-صلى الله عليه وسلم-وقيل ان يس ليس كذلك وهذا يعتبر آراء ومنقولة عن السلف الصالح.

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وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قد قال إن "طه ويس" ليسا من أسماء النبي (صلى الله عليه وسلم) وإنما حروف مقطعة افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، والبالغة 14 حرفًا وتسمى بالحروف النورانية كـ "الم وطسم".وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل طه ويس من أسماء النبي؟»، أنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، بل هما أطلقها بعض المسلمين على النبي من عند أنفسهم.وقال جمعه، عن سر إطلاق المسلمين هذين الاسمين على الرسول إن «طه ويس» من الحروف النورانية، المُذكورة في بدايات السور، وفيها أسرار حاول المفسرون أن يكشفوا عن بعضها.