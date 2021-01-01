بالتفاصيل.. كيف تسجل وتستخدم تطبيق جواز السفر الصحي

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تطبيق جواز السفر الصحي

كشف الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي للحاصلين على اللقاح، مشيرا إلى أن هذا التطبيق موجود على "جوجل بلاي وأبل ستور"، ويستطيع المواطن تحميله واستخدامه بسهولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن العمل جاري على هذا التطبيق منذ شهر إبريل الماضي، موضحًا أن الهدف منه التسهيل على المواطن، ومن خلاله يستطيع المواطن التعامل داخل المطار من أجل السفر، وأيضًا استخدامه في الدخول للمصالح الحكومية والمناطق يوجد بها تجمعات وتشترط حصول المواطن على اللقاح.

وتابع: "المواطن بينزل التطبيق ويكتب الرقم القومي الخاص به، وبعدها يقوم بإدخال رقم التسجيل الذي تم إرساله له من أجل الحصول على اللقاح، وبعدها يقوم التطبيق بإظهار إذا كان المواطن حاصل على جرعة واحدة أو جرعين، أو غير حاصل على اللقاح تماما".

وواصل: "عندنا زرار مشاركة البيانات على التطبيق، لو أحمر فده معناه أن المواطن غير حاصل على أية لقاحات، ولو أصفر فهذا إشارة على حصول المواطن على جرعة واحدة، ولو أخضر يكون حاصل على جرعتين من اللقاح".

المصدر: masrtimes

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