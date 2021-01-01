روت الفنانة المصرية مي حسن أحداث تعرضها لمحاولة خطف على يد سائق سيارة أجرة تابعة لأحد الشركات الخاصة، بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
وقالت مي حسن لموقع "القاهرة 24": "خلال عودتي من أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، استقليت إحدى سيارات الملاكي التابعة لشركة خاصة، وحددت موقع شقتي الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر، واستهل السائق طريقه حتى وصلنا المدينة، وهناك أخذ طريقا مغايرا لم أعهده من قبل".
وأضافت: "تفاجأت بالطريق المظلم الخالي من السكان الذي سلكه المتهم، وعند سؤالي إياه قال إنه طريق مختصر، وهو ما يشير إليه تطبيق الهاتف الخاص بالقيادة، ولكن لسابقة عملي بشركة مشابهة لشركته ولإقامتي بالمنطقة قرابة الـ6 أعوام، لم أقتنع بذلك وطلبت منه العدول عن هذا الطريق، وأن يسلك الطريق المعهود لكنه أبى أن يفعل ذلك قائلا: مش هغير الطريق وبصراحة إنتي حلوة أوي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فنانة شهيرة تتعرض لمحاولة خطف "مرعبة" على يد سائق أجرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق