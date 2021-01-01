فرنسا.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن قوات حفظ النظام استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مدينة رين الفرنسية.
وذكرت صحيفة "كويست" الفرنسية، أن "المشاركين في المظاهرة طالبوا باتخاذ إجراءات لحل مشكلة تغير المناخ، على خلفية قمة المناخ في غلاسكو بإسكتلندا".
وأضافت: "عناصر الشرطة حاولوا تفريق المشاغبين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بعد تحذيرهم".
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