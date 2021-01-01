فوائد الثوم الأسود والقيمة الغذائية له وطريقة استخدا



الثوم الأسود الثوم الأسود

فوائد الثوم الأسود، هل تعرفه سمعت عنه من قبل .. كيف يمكنك الحصول عليه ؟ .. الثوم الأسود هو عبارة عن الثوم العادي ولكن تمت معالجته ووضعه فى درجات حرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة لمدة 40 يوما تحول خلالها لون فصل الثوم من الأبيض إلى الأسود المحروق، كذلك اختلفت رائحته وطعمه حيث أصبح ذو طعم حلو ولاذع وبه حموضه وملمس هش وتختلف رائحته عن الثوم العادي .

فوائد الثوم الأسود





الثوم الأسود :

ويدخل «الثوم الأسود» فى العديد من الأطباق الرئيسية والأطعمة وخاصة الأسيوية حيث تعود أصول الثوم الأسود إلى دول شرق أسيا منها تايلاند واليابان، ويعرف هناك أنه يمنح الطاقة والخلود والحياة الأبدية طبقا لإحدي العقائد الموجودة هناك .

وانتقل استخدام الثوم الأسود إلى أمريكا عام 2008 واستخدمه الطهاة ثم انتقل لبريطانيا واستراليا بعدها واكتسب شهرة كبيرة بعدها .



فوائد مضاعفة :

- فوائد الثوم الأسود تعتبر مضاعفة وأكثر فعالية مقارنة بالثوم الأبيض العادي، حيث يسهل امتصاصه بالجسم سريعا، كذلك يخفف تخمير الثوم من رائحته اللاذعة ليصبح أكثر استساغة وتقبلا وذو طعم حلو .

- له خصائص عالية كمضاد للأكسدة تفوق الثوم العادي وأثبتت دراسة كورية أن تناول الثوم الأسود له دور فعال فى رفع التأكسد فى الجسم، كما أنه يحتوي على عدة مركبات مضادة للسرطان ويساعد على خفض مستوي الكوليسترول بالجسم .

- يساعد فى حماية الجسم من جميع أنواع العدوي والالتهابات لذلك يعتبر مطهرا ومضادا للفطريات، ويعتبر فعالا للأمراض المزمنة مثل القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي مثله مثل الثوم العادي .

- ويبطىء الثوم الأسود عملية الشيخوخة والحماية من اضطرابات الدورة الدموية، وفى جنوب شرق أسيا واليابان يدخل الثوم الأسود فى صناعة مشروبات الطاقة كما يستخدم فى صناعة شيكولاته الثوم الأسود المعروفة هناك .

- كما يساعد الثوم الأسود على منع الجلطات وخفض الحرارة ويقلل الأعراض الجانبية للعلاج الكيماوي وخاصة فقدان الشهية، كذلك يعزز المناعة ويقلل من العدوي، ويزيد من نسبة امتصاص الحديد والزنك فى حالة إضافته للوجبات التي تحتوي على تلك العناصر.

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القيمة الغذائية للثوم الأسودفي 15 جرام من الثوم الأسود المقشر يوجدالعناصر الغذائية لكل حصةفي 15 جرام من الثوم الأسود المقشر يوجد:السعرات الحرارية: 40البروتين : 2 جرامالدهون : 0 جرامالكربوهيدرات: 8 جرامالألياف : 3 جرامالسكر : 4 جراميحتوي الثوم الأسود أيضًا على كميات ملحوظة من:فيتامين سيفيتامينات ب (ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 6 )حمض الفوليكالكالسيومالمنغنيزالمغنيسيومالفوسفورالزنكحديدمقارنة بالثوم العادي ، يحتوي الثوم الأسود على كمية أقل من الأليسين ، وهو المركب الذي يعطي الثوم العادي بعضًا من فوائده الصحية. ومع ذلك، انها غنية في الأحماض الأمينية ، المغذيات النباتية ، و المواد المضادة للاكسدة . ومع ذلك ، فإن عملية التخمير تغير التركيزات.يحتوي الثوم الأسود على مضادات أكسدة أكثر من الثوم العادي. كما أنه يحتوي على مركب يسمى S-Allylcysteine ​​(SAC)، يساعد SAC الجسم على امتصاص الأليسين. مع زيادة التركيز ، قد يكون الثوم الأسود أكثر فاعلية في مساعدة جسمك على الحصول على الفوائد التي يوفرها الأليسين.الآثار الجانبية للثوم الأسودرائحة الفم الكريهة أو رائحة الجسم.تشمل الآثار الجانبية الشائعة (خاصة عند تناول الثوم النيء) ما يلي:رائحة الفم الكريهة أو رائحة الجسم.حرقة ، حرق في فمك أو حلقك.الغثيان والقيء والغازات.إسهالتوقف عن استخدام الثوم واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كان لديك:احمرار أو تورم أو ظهور تقرحات (عند وضعه على الجلد) ؛ أوسهولة حدوث كدمات أو نزيف (نزيف في الأنف ، نزيف في اللثة).طريقة استخدام الثوم الأسودالثوم الاسودطريقة إعداده :يمكنك إعداد الثوم الأسود عن طريق وضع رؤوس الثوم فى برطمان زجاجي نظيف ثم يغلق بإحكام وندخله فى فرن حراري بمتوسط درجة حرارة 65 درجة مئوية لمدة 40 يوما، ويمكن الإستعاضة عن الأفران بالوسائد أو البطانيات الحرارية، ويلزم ثبات درجة الحرارة وعدم التقليب أو العبث ببرطمان الثوم خلال فترة التخمير .. ويمكن حفظه بتعليقه ليجف فى حرارة معتدلة إلى دافئة أو بحفظه فى الزيت .فوائد الثوم الأسودالفوائد الصحيةبينما يحتوي الثوم الأسود على نسبة أقل من مركب الأليسين الفعال مقارنة بنظيره الخام الطازج ، فإنه يحتوي على تركيزات أعلى من العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى. قد تكون هذه التركيزات الأعلى مسؤولة جزئيًا على الأقل عن العديد من الفوائد الصحية التي يوفرها الثوم الأسود:ضبط سكر الدممثل الثوم النيء الطازج ، يمكن أن يساعد الثوم الأسود في تنظيم مستويات السكر في الدم. يساعد خفض نسبة السكر في الدم على منع حدوث مشكلات صحية خطيرة ، مثل أعراض مرض السكري واختلال وظائف الكلى وغير ذلك. قد يساعد ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة في الثوم الأسود أيضًا في منع المضاعفات المتعلقة بمرض السكري.حماية القلبيُعرف الثوم النيء الطازج بقدرته على المساعدة في تحسين صحة القلب. قد يوفر الثوم الأسود نفس التأثيرات الوقائية. الثوم الأسود يمكن أن يساعد أيضا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم و الدهون الثلاثية ، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.يحارب بعض أنواع السرطانتظهر العديد من الدراسات أن الخصائص المضادة للأكسدة للثوم الأسود يمكن أن تساعد في محاربة السرطان . وجدت إحدى الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل نمو خلايا سرطان القولون . يمكن للمركبات الموجودة في الثوم الأسود المسن أن تمنع الجذور الحرة في الجسم. تقلل هذه الخاصية من تلف الخلايا ويمكن أن تساعد في الحد من نمو الخلايا السرطانية وانتشارها المحتمل في الجسم.