

طريقة عمل حلقات البصل المحشية طريقة عمل حلقات البصل المحشية

تعتبر طريقة عمل حلقات البصل المحشية الشهية من أشهر المقبلات العالمية، وتصلح للتقديم في العزومات، ويمكن تحضيرها مع الأكلات السريعة كالبرجر، وغيرها من الوصفات الشهية التي نعشق تناولها في المطاعم والمحلات.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حلقات البصل المحشية بطريقة سهلة وبسيطة، وأيضا مختلفة عن طرق التحضير التقليدية لحلقات البصل والتي يضاف إليها الجبن الموتزريلا، وإليكم الوصفة





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طريقة عمل حلقات البصل المحشيةمقادير طريقة عمل حلقات البصل المحشية :2 حبة أفوكادو1 بندورة2 فص ثومملعقة كبيرة نعناع3 ملاعق كبيرة بقدونس2 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض2 ملعقة كبيرة حليب سائلحلقات البصلكوب طحينكوب بقسماطرشة ملحرشة بهار أسودبيضةطريقة عمل حلقات البصل المحشية :1- في صحن عميق يوضع الأفوكادو، ويضاف عليه عصير الليمون الحامض.2- يهرس الأفوكادو جيداً ثم نقوم بالتقليب، تضاف البندورة، الثوم، البقدونس، النعناع، البهار الأسود، والملح.3- نقوم بالتقليب حتى تمام الامتزاج، و في صينية مُبطنة بورق الزبدة توضع حلقات البصل.4- نقوم بحشو حلقات البصل بالخليط، ثم تدخل الصينية الثلاجة لمدة ساعة.5- في صحن نقوم بخفق البيض مع الحليب السائل، ونقوم بوضع الطحين في صحن، وخليط البيض بالحليب في صحن أخر، البقسماط المطحون في الصحن الأخير.6- نغمس حلقات البصل في الثلاث صحون بالترتيب، في مقلاة على النار بها زيت غزير حار، نقوم بقلي حلقات البصل حتى تتحول للون الذهبي ثم نخرجها.7- نقوم برفع حلقات البصل على مناشف ورقية لتصفيتها من الزيت، ومن ثم نقوم بتقديمها .