نصائح مهمة للوقاية من سرطان عنق الرحم .. تعرفي عليها



سرطان عنق الرحم سرطان عنق الرحم

يصيب سرطان عنق الرحم هو الجزء الضيق من أسفل الرحم ، وغالبًا ما يشار إليه باسم عنق الرحم، يسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) غالبية حالات سرطان عنق الرحم، لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يمنع بنجاح فيروس الورم الحليمي البشري.







أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في البداية باللقاح لجميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 26 عامًا. ومع ذلك ، ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الآن بأن اللقاح متاح أيضًا لجميع النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 26-45 عامًا والذين تلقوا اللقاح في سن ما قبل المراهقة.

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أنواع سرطان عنق الرحميساعد نوع سرطان عنق الرحم في تحديد تشخيصك وعلاجك. الأنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:-سرطانة حرشفية الخلايايبدأ هذا النوع من سرطان عنق الرحم في الخلايا الرقيقة المسطحة (الخلايا الحرشفية) التي تبطن الجزء الخارجي من عنق الرحم ، والذي ينتقل إلى المهبل، معظم سرطانات عنق الرحم هي سرطانات الخلايا الحرشفية.-غديةيبدأ هذا النوع من سرطان عنق الرحم في الخلايا الغدية العمودية التي تبطن قناة عنق الرحم.في بعض الأحيان ، يشارك كلا النوعين من الخلايا في سرطان عنق الرحم. نادرًا ما يحدث السرطان في خلايا أخرى في عنق الرحم.عوامل الخطرتشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ما يلي:العديد من الشركاء الجنسيين، كلما زاد عدد شركائك الجنسيين وكلما زاد عدد الشركاء الجنسيين لشريكك زادت فرصتك في الحصول على فيروس الورم الحليمي البشري.-النشاط الجنسي المبكرتزيد ممارسة الجنس في سن مبكرة من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.-الالتهابات الأخرى المنقولة جنسيا (STIs)تزيد الإصابة بأمراض منقولة جنسيًا أخرى - مثل الكلاميديا ​​والسيلان والزهري وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.-ضعف جهاز المناعةقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم إذا ضعف نظام المناعة لديك بسبب حالة صحية أخرى وأنت مصاب بفيروس الورم الحليمي البشري.-التدخينيرتبط التدخين بسرطان عنق الرحم الحرشفية.-التعرض لأدوية الوقاية من الإجهاضإذا تناولت والدتك دواء يسمى diethylstilbestrol (DES) أثناء الحمل في الخمسينيات من القرن الماضي ، فقد يكون لديك خطر متزايد للإصابة بنوع معين من سرطان عنق الرحم يسمى سرطان الخلايا الصافية.الوقاية من الإصابة بـ سرطان الرحملتقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم:اسأل طبيبك عن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، قد يؤدي تلقي التطعيم للوقاية من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وأنواع السرطان الأخرى المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، اسأل طبيبك عما إذا كان لقاح فيروس الورم الحليمي البشري مناسبًا لك.-إجراء اختبارات عنق الرحم الروتينيةيمكن أن تكشف اختبارات عنق الرحم عن الحالات السابقة للتسرطن في عنق الرحم ، بحيث يمكن مراقبتها أو علاجها للوقاية من سرطان عنق الرحم. تقترح معظم المنظمات الطبية بدء اختبارات عنق الرحم الروتينية في سن 21 وتكرارها كل بضع سنوات.-مارس الجنس الآمنقللي من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق اتخاذ تدابير للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا ، مثل استخدام الواقي الذكري في كل مرة تمارس فيها الجنس والحد من عدد الشركاء الجنسيين لديك.-لا تدخنإذا كنت لا تدخن ، فلا تبدأ. إذا كنت تدخن ، فتحدث إلى طبيبك حول الاستراتيجيات التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين.