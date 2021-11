نتفليكس تضيف 5 ألعاب لتطبيق Android الخاص بها نتفليكس تضيف 5 ألعاب لتطبيق Android الخاص بها

قامت اليوم شركة Netflix بإضافة 5 ألعاب لتطبيقها الرسمي على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في جميع أنحاء العالم، ومن الآن يمكن للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق نتفليكس الوصول إلى ألعاب Stranger Things: 1984 وStranger Things 3: The Game وShooting Hoops وCard Blast وTeeter Up وتشغيلها على أجهزتهم بشكل مجاني تماما.



وخلال الإعلان الذي تم نشره على منصة تويتر أكدت الشركة أن ألعاب Shooting Hoops وCard Blast وTeeter Up وStranger Things: 1984 وStranger Things 3: The Game وصلت بالفعل للتطبيق على أجهزة Android في جميع أنحاء العالم وفي طريقها للوصول إلى التطبيق على أجهزة iOS (قد تصل مع نهاية العام الجاري أو مع بداية العام القادم 2022)، مع العلم بأنها لا تتضمن أي إعلانات ولا تتضمن دفع رسوم إضافية بخلاف الاشتراك الشهري أو السنوي وأيضا لا تتضمن عمليات شراء بداخلها.



سيتم تعيين لغة الألعاب تلقائيا بناء على اللغة التي قمت بتعيينها في ملف تعريف Netflix الخاص بك وإذا لم تكن لغتك الخاصة متاحة بعد للعبة معينة فستكون اللغة الافتراضية هي الإنجليزية، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تعلم أن الألعاب لن تكون متاحة في ملفات تعريف الأطفال وأيضا يجب أن تعلم أن هناك بعض الألعاب التي ستتطلب اتصالا بالإنترنت لتشغيلها ولكن البعض الآخر سيكون متاحا للعب في وضع عدم الاتصال.

وللحصول على هذه الألعاب الجديدة يجب أن يكون لديك آخر تحديث لتطبيق Netflix لذلك تحقق أولا من تثبيت التحديث الأخير ثم ادخل التطبيق وابحث عن خيار Netflix Games ستجده في الصفحة الرئيسية وبعد ذلك اختر اللعبة التي تريد تشغيلها وعند الضغط عليها سيأخذك التطبيق لتنزيله من متجر التطبيقات الرسمي Google Play Store، وبعد الانتهاء من التثبيت ستتمكن من الاستمتاع بلعبتك داخل تطبيق نتفليكس.