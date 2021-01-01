عصا التحكم بألعاب الفيديو "غويستيك" العملاقة تدخل موسوعة "غينيس"

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صورة الخبر: عصا التحكم بألعاب الفيديو "غويستيك" العملاقة تدخل موسوعة "غينيس"
عصا التحكم بألعاب الفيديو "غويستيك" العملاقة تدخل موسوعة "غينيس"

دخلت عصا التحكم الخاصة بألعاب الفيديو "غويستيك" التي يبلغ ارتفاعها 9 أقدام والمصنوعة من الخشب والمطاط والصلب، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بصفتها الأكبر.

وابتكرت ماري فلاناغان الأستاذة بكلية دارتموث عصا التحكم "غويستيك" التي يبلغ حجمها ما 14 ضعف حجم عصا التحكم الكلاسيكية الأصلية عام 2006 للاحتفال بتجربة طفولتها في ممارسة ألعاب الفيديو "أتاري 2600"، "بشكل جنوني" حسب وصفها.

وأرادت أيضا أن "ترى كيف سيكون الأمر عندما تصبح تجربة اللاعب الفردي تعاونية، إذ يتطلب الأمر شخصين في الأقل لتشغيل عصا التحكم العملاقة والضغط على الزر لممارسة ألعاب الأتاري الكلاسيكية".

وأصبحت عصا التحكم التي زارت إسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جزءا من المجموعة الدائمة لمركز "زد كيه إم" للفنون والإعلام في كارلسروه بألمانيا.

المصدر: روسيا اليوم

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