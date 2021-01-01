

أهم 6 ميزات في الشبكات الافتراضية الخاصة VPN.. أعرفها أهم 6 ميزات في الشبكات الافتراضية الخاصة VPN.. أعرفها

تعمل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، على حماية وتأمين اتصالك بالإنترنت، إلى جانب السماح لك بالوصول إلى المحتوى المحظور كـ إحدى المزايا الرئيسية لها، ولكن هل تعلم أن هناك أكثر من 300 تطبيق خاص بالشبكات الافتراضية، ومع هذا العدد الكبير لن تتمكن من معرفة أي خدمة VPN مناسبة لك؟.



وفيما يلي نوضح لك أبرز المميزات المختلفة للشبكة الافتراضية (VPN)، للتأكد من الحصول على الخدمة الأفضل في السوق في الوقت الحالي، إليك ميزات VPN الستة الأكثر أهمية، وفقا لما ذكره موقع "howtogeek".



1. ميزة عدم الاحتفاظ بالسجلات:

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نظرًا لأن الغرض الأساسي من الشبكة الافتراضية الخاصة أو VPN هو التأكد من أنه يمكنك تصفح الويب بأمان، فإن إحدى الميزات الأساسية التي يجب البحث عنها هي سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات، وهذا يعني أن شركة VPN نفسها لا تحتفظ بسجل لنشاطك على الإنترنت، مثل مواقع الويب التي تزورها وما تفعله على تلك المواقع.2. تقديم العديد من مواقع الخوادم:تتمثل إحدى أهم نقاط البيع لشبكة VPN في قدرتها على إلغاء حظر المحتوى المقيد بالمنطقة من خدمات معينة، مثل خدمات Netflix و YouTube، لذلك، إذا كنت تتطلع إلى توسيع مكتبة المحتوى الخاصة بك قدر الإمكان، فيجب عليك البحث عن شبكة افتراضية خاصة بها العديد من مواقع الخوادم من جميع أنحاء العالم، على سبيل المثا ، إذا كنت تعلم أن العرض الذي تريد مشاهدته متاح على Netflix Japan، فتحقق جيدًا من أن مزود VPN الخاص بك لديه خادم ياباني سريع متاح.3. ميزة مفتاح قطع الشبكة:إذا كنت تستخدم اتصال VPN للقيام ببعض الأعمال الشخصية على شبكة Wi-Fi عامة، ومع ذلك، دون علمك، تعطل الخادم الذي كنت تستخدمه منذ عدة ساعات، لذلك، كنت تستخدم اتصالاً غير مشفر طوال الوقت، وقد تعرضت بياناتك لجهات فاعلة سيئة وأي شخص آخر يستخدم نفس الاتصال، فهذا هو السبب في أن العديد من الشبكات الافتراضية الخاصة لديها مفتاح إيقاف الشبكة، فإذا توقف خادم VPN، فإن هذه الميزة تقطع اتصالك بالإنترنت تماما، مما يضمن أنك تتصفح الويب باستمرار خلف شبكة آمنة.4. ميزة دعم الأجهزة المتعددة:من الطبيعي نسبيا استخدام أكثر من جهاز، قد يكون لديك هاتف وجهاز كمبيوتر وجهاز تلفزيون وجهاز لوحي، ومع ذلك، فإن بعض شبكات VPN تقيد عدد الأجهزة التي يمكنك استخدامها في نفس الوقت باستخدام حساب واحد، حيث يسبب ذلك مشاكل إذا كنت ترغب في تشفير حركة المرور الخاصة بك أو مشاهدة المحتوى المحظور على أجهزة متعددة في وقت واحد أو إذا كنت ستشارك اشتراكك مع أحد أفراد العائلة، لذا تأكد من أن الخدمة التي تنزى الاشتراك بها تدعم عمليات تسجيل دخول متعددة واتصالات نشطة في نفس الوقت.5. ميزة عرض النطاق الترددي والسرعة:في الأيام الأولى لشبكات VPN، كان من الصعب استخدامها للعديد من الأشخاص لأنها كانت تبطئ اتصالك بالإنترنت إلى حد كبير، وفي الوقت الحاضر، يمكن لشبكات VPN تسهيل الاتصالات عالية السرعة، بحيث يمكنك تصفح الإنترنت دون أن تتعرض لضربة ملحوظة في الأداء، لذلك تأكد من اختيار شبكة افتراضية خاصة تتمتع بتقييم عال من حيث السرعات العالية ومن لديه العديد من الخوادم التي يمكنك التبديل إليها إذا كان الخادم الذي تستخدمه يعاني من تباطؤ.6. ميزة التشفير الآمن:يعد الحفاظ على أمان اتصالك بالإنترنت أحد أكبر أسباب استخدام خدمات VPN، ومع ذلك، لا يتم إنشاء جميع شبكات VPN بشكل متساوٍ، فبعض الشبكات الافتراضية الخاصة أقل حماية من غيرها، مما يجعلها أكثر عرضة لخروقات البيانات المحتملة، التشفير هو العملية التي تغير طبيعة بياناتك بحيث لا يمكن قراءتها أو معالجتها للأشخاص خارج شبكتك.ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن شركة ما تستخدم أفضل حماية ممكنة، يمكنك التحقق من قائمة الميزات الخاصة بها من أجل تشفيرها، حيث ستستخدم العديد من شبكات VPN الرائدة في الصناعة معيار التشفير المتقدم أو AES، وهي طريقة تشفير مفهومة على نطاق واسع أنها آمنة، أما إذا كانت الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) التي تبحث عنها لا تسرد طريقة التشفير الخاصة بها على الإطلاق، فقد ترغب في البحث عن خدمة أخرى.