

موتورولا تطلق هاتفها منخفض التكلفة Moto E30 بأندرويد جو موتورولا تطلق هاتفها منخفض التكلفة Moto E30 بأندرويد جو

كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن هاتفها الأحدث Moto E30، والذي يحتوي على بعض المواصفات المميزة لإصدار الشركة السابق Moto E40.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف موتورولا الجديد Moto E30، بإصدار Go من نظام التشغيل أندرويد 11، وعلى غرار طراز E20، يحتوى الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي رام منخفضة بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.



سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto E30

وزودت موتورولا هاتف Moto E30، بمعالج Unisoc T700، على غرار إصدار موتو E40، ويحتوى الهاتف المنخفض التكلفة على شاشة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض 720 بكسل+.

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ويحتوي هاتف موتورولا Moto E30، على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، و 0.8 ميكرومتر بكسل (1.6 ميكرومتر مع 4 في 1 binning) وفتحة f / 1.8، يمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.وتضم إعدادات الكاميرا الخلفية الثلاثية بهاتف Moto E30، زوجان من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل لتصوير لعمق والماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية تحتوي على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل وهي داخل فتحة مثقبة.ويحزم هاتف موتورولا Moto E30، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمر بطارية يزيد عن 40 ساعة، وفقا لأرقام الشركة الرسمية، مع تقنية شحن تصل إلى 10 وات فقط.ويمتاز هاتف موتورولا Moto E30، على قارئ بصمات الأصابع المثبت في الخلف ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، مع تصميم مقاوم للماء بتصنيف IP52، وقد تم تصميم الهاتف بهيكل مصنوع من البلاستيك ويزن 198 جراما.ويدعم هاتف موتورولا Moto E30، اتصال شبكات الجيل الرابع 4G، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، كما يدعم الهاتف اتصال GPS، ويتوفر مقابل سعر حوالى 100 يورو (أي ما يعادل 1800 جنيه مصري).