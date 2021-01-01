

سامسونج تعلن طرح هاتف Galaxy A22s المميز بتقنية الـ5G.. سعر ومواصفات سامسونج تعلن طرح هاتف Galaxy A22s المميز بتقنية الـ5G.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هاتف من سلسلة Galaxy A، تحت عنوان Galaxy A22s، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتف سامسونج Galaxy A22s 5G، على شاشة من نوع TFT LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.



مميزات هاتف سامسونج Galaxy A22s 5G

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ويضم الجزء الخلفي بهاتف سامسونج Galaxy A22s 5G، على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A22s 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700 5G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A22s 5G، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها بسرعة 15 وات عبر منفذ USB-C.وتشمل الميزات الأخرى بهاتف سامسونج Galaxy A22s 5G، على قارئ بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للجهاز، ويمتاز بمقبس سماعة الرأس، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI Core 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويتوفر هاتف Galaxy A22s 5G، بـ 3 ألوان هي الأخضر والأسود والأبيض، ولم تذكر سامسونج تفاصيل خطة التسعير والتوافر حتى الآن.