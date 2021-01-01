أطلقت شركة شاومي الصينية ساعتها الذكية Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro ، والتي تعتبر أول ساعة تعليمية للأطفال فريدة من نوعها ، حيث تحتوى الساعة على عدد المنتجات المصممة خصيصًا للأطفال واحتياجاتهم الخاصة بالإضافة إلى إمكانية مراقبة الآباء لنشاط أبنائهم من خلال الساعة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن ساعة Mi Rabbit التعليمية تتميز بالعديد من الترقيات على الطرز السابقة، حيث تتمثل إحدى هذه الميزات في إعداد الكاميرا المزدوجة ودعم NFC وتحديد موضع الأرضية ثلاثي الأبعاد كما تدعم الساعة تقنيات Hand WeChat و QQ والدردشة الصوتية ومكالمات الفيديو.
ويمكن للوالدين تعطيل الميزات الخاصة ب WeChat و QQ من خلال تطبيق Mi Rabbit ، وفيما يتعلق بتحديد المواقع ، تدعم الساعة وظائف تحديد المواقع مثل GPS و Beidou والتطبيقات الأخرى، وتدعم تحديد المواقع في الأماكن المغلقة في مراكز التسوق الكبيرة ومحطات السكك الحديدية عالية السرعة والمطارات ولكن في جميع أنحاء الصين.
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التعليقات على بميزات فريدة.. شاومي تطلق ساعة Mi Rabbit التعليمية للأطفال
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