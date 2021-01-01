ظهرت التسريبات حول تابلت سامسونج المقبل مواصفات Galaxy Tab A8، لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، ثم بعد أسبوعين تسربت ورقة المواصفات التفصيلية للجهاز اللوحي المنتظر.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي جهاز سامسونج اللوحي الجديد، بسعر مناسب مع شاشة من نوع LCD، بقياس 10.5 بوصة، وتزعم الشائعات أن تابلت Galaxy Tab A8 يبلغ سعره حوالى 260 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري).
مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A8
ومع اقتراب موعد إطلاق تابلت Galaxy Tab A8، شارك المسرب التقني "إيفان بلاس" أول صورة رسمية للجهاز اللوحي القادم، والتي تكشف عن بعض المواصفات التي سينطلق بها الجهاز.
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التعليقات على ظهور أول صورة رسمية لتابلت سامسونج Galaxy Tab A8
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