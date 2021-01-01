الصين تضع في المدار أول قمر مخصص لخدمة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة

قالت الصين، إنها أطلقت اليوم الجمعة، القمر الصناعي "قوانغمو"، المخصص لعلوم الأرض، وذلك بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-6".
وتمت عملية الإطلاق من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، في الساعة 10:19 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت بكين (5.19 بتوقيت موسكو)، وبعد انفصاله عن الصاروخ، دخل القمر إلى المدار المخطط له.
وقال مركز الإطلاق، إن عملية الإطلاق المذكورة هي المهمة الـ395 التي تقوم بها سلسلة صواريخ "لونغ مارش".
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