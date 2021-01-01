

مواصفات وأسعار هاتف Tecno Camon 18i مواصفات وأسعار هاتف Tecno Camon 18i

في شهر أكتوبر الماضي قامت شركة تكنو بالإعلان عن 3 هواتف من سلسلة Camon 18، والآن أعلنت الشركة عن العضو الرابع في هذه السلسلة تحت مسمى Tecno Camon 18i مع مواصفات جيدة وسعر منخفض ليكون بذلك هو الهاتف الأرخص في هذه السلسلة حيث يبلغ سعره حوالي 170 دولارا، وعلى أي حال دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 18i بالتفصيل.



مواصفات الهاتف

يتوفر هاتف Tecno Camon 18i مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1640×720 بكسل كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف الجديد من تكنو يضم كاميراتين في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب فلاش LED رباعي، والهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب فلاش LED مزدوج، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية والأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



معالج تشغيل هذا الهاتف يأتي من فئة MediaTek Helio G85 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ومعالج الرسوميات يأتي من فئة Mali-G52 MC2 بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والهاتف Tecno Camon 18i يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 7.6.

قد يعجبك أيضا...

وعلاوة على ذلك فإن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط وبالرغم من ذلك يتم شحنها من خلال المنفذ القديم microUSB 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى فهذا الهاتف يتميز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية (يمكن تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت) ويتميز كذلك بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف، بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Tecno Camon 18iالهاتف Tecno Camon 18i متوفر حاليا للشراء في جميع أنحاء العالم بسعر يبلغ حوالي 170 دولارا أمريكيا ما يعادل 2670 جنيها مصريا وذلك للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.